Le Normand vicino al rinnovo con la Sociedad: la Fiorentina torna su un ex pallino di Pradè

In casa Fiorentina continua a tenere banco la questione Milenkovic: la dirigenza gigliata è in attesa di una scelta definita del serbo, che è seguito da tante big del nostro campionato, per poi ributtarsi sul mercato per trovarne il sostituto. Allo stesso tempo anche i viola si trovano ad un bivio: rinnovare ancora il contratto del serbo oppure cederlo per poi avere un tesoretto da poter successivamente reinvestire.

Questa mattina l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione sui possibili sostituti del numero 4 della Fiorentina. Il quotidiano si focalizza sul profilo di Robin Le Normand, centrale bretone della Real Sociedad: individuato come sostituto ideale di Milenkovic, il classe ’96 sarebbe però molto vicino al rinnovo con il club basco. Per tutto questo torna di moda il nome di Marash Kumbulla. il giovane albanese piace molto a Pradè e, visto lo scarso utilizzo da parte di Mourinho, quest’estate potrebbe veramente cambiare maglia.