Le nostre PAGELLE: Altro che stelle, Callejon e Ribery sono un problema. Prandelli e un triplice cambio che affossa la Fiorentina

Dragowski: 6 Pjaca lo infila in uscita calciandogli tra le gambe. Poi però chiude su Destro e tiene viva la Fiorentina. Avesse fatto il gol del 2-0 il Genoa, la partita sarebbe finita e finita male.

Caceres: 5 Prandelli continua a preferirlo rispetto ad un terzino di ruolo come Lirola. Quando supera la metà campo si vede tutto il suo disagio. Incomprensibile l’allontanarsi da Pjaca nel gol subito dalla Fiorentina.

Milenkovic: 6 Dopo una prestazione lineare si fa infilare (assieme al buon Caceres) da Pjaca. Si rifà dell’errore realizzando il gol dell’1-1 al 97′, all’ultimo tuffo, quando nessuno ci credeva più.

Pezzella: 5 E’ un momento in cui le difficoltà se le crea da solo, sbagliando tanto. Errori in uscita che questa Fiorentina non può permettersi.

Biraghi: 6,5 L’unico veramente in partita. Spinge tanto mette dentro tanti palloni interessanti. Non è un caso che la Fiorentina abbia segnato a seguito di una sua iniziativa.

Amrabat: 5 Ancora tante incertezze. Mette un buon pallone dalla destra e Bonaventura segna (gol annullato dal Var). Ha un’opportunità colossale sui suoi piedi ma calcia su Paleari da posizione favorevole. Intensità magari c’è, precisione e spirito d’iniziativa sono ancora lontani.

Pulgar: 4,5 Nel primo tempo recupera anche diversi palloni, nel secondo tempo però non lo si vede mai ed è incredibile se si pensa che dovrebbe essere un punto di riferimento per questa squadra. Kouame: SV.

Castrovilli: 4,5 Si mimetizza molto bene nel nulla prodotto dalla Fiorentina nei primi 40 minuti, ovvero quelli che ha trascorso in campo il centrocampista pugliese prima di essere sostituito per infortunio. Bonaventura: 5 Non sfrutta la palla perfetta servitagli da Callejon (unica giocata positiva dello spagnolo) e fa da difensore su una conclusione di Vlahovic. Un pallone lo infila nella porta del Genoa, ma tutto viene vanificato dal replay televisivo.

Callejon: 4 Dovrebbe essere un faro per questa squadra, ma continua a non dare il minimo segnale di vita. Tranne un cross ciccato di testa da Bonaventura. Se è così non ha senso schierarlo in campo. Eysseric: 6 Alla fine partecipa all’azione del gol, costringendo Paleari a respingere corto una sua conclusione.

Ribery: 4 Altra nota dolente della serata. Un filtrante per Vlahovic in area e stop. Passeggia in campo, non fa mezzo dribbling e non ha idee. Borja Valero: 4 Perde un pallone sanguinosissimo e manda il Genoa a segnare il gol partita. Altra giocata incomprensibile fatta al limite dell’area di rigore di viola che poteva costare il raddoppio. In confusione totale.

Vlahovic: 5,5 Davanti è l’unico che si dà da fare. Bonaventura gli ribatte un tiro da buona posizione. Fallisce però una clamorosa occasione da non più di cinque metri dalla porta. E’ sicuramente quello il suo cruccio maggiore. Cutrone: SV.

Prandelli: 4,5 Il triplice cambio fatto al 78′ invece di dare la spinta, affossa la Fiorentina. Se Callejon e Ribery potevano essere tolti, la sostituzione di Vlahovic non ci sta e Borja Valero stavolta la combina davvero grossa. Togliere tutti gli attaccanti insieme non è stata una grande idea.