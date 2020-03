Le nostre PAGELLE: Badelj con la testa in un’altra galassia, Duncan e uno stop di palla da sostituzione immediata

Dragowski: 6 Chiamato in causa in tre circostanze e in tre circostanze il polacco risponde presente.

Milenkovic: 6 All’andata l’ha risolta lui. Al ritorno ha provato a fare il bis colpendo un palo clamoroso dopo un sinistro al volo fortissimo. Al di là di questa azione non si notano né errori, né giocate significative.

Pezzella: 6 Una sola sbandata in novanta minuti e di questi tempi, visti i precedenti ci possiamo accontentare. Il Capitano sta provando a ritornare su livelli più consoni al suo vero valore.

Caceres: 6 Spettacolare intervento in scivolata ad anticipare Okaka al 28′, in questo senso l’uruguaiano rappresenta spesso una sicurezza.

Lirola: 5,5 Partenza forte, il primo tiro in porta della gara è suo. Poi si rintana nella sua piazzola e senza iniziative sulle fasce la Fiorentina fa fatica a creare iniziative, sorprese e superiorità numerica.

Castrovilli: 5,5 Fino ad oggi si era saputo distinguere anche quando i suoi colleghi di centrocampo stentavano. Stavolta no, giornata non positiva anche per il talento viola che non si innesca. La conseguenza naturale è che la manovra della squadra ne risente.

Badelj: 4,5 Vedendolo in campo a Genova (fino a quando non era stato espulso ingiustamente) e vedendo le difficoltà in fase di regia di Pulgar, ne avevamo decantato le lodi. E’ stato evidentemente un errore, perché il croato a Udine è stato lento di gambe e di fosforo. L’unico, vero, segnale di vita ce lo offre al 77′ con break e passaggio filtrante per Duncan. Ma giusto l’azione successiva vanifica un contropiede pericoloso non tirando in porta e dimostrando di avere la testa in un’altra galassia. Pulgar: SV.

Duncan: 5 Quando uno si ritrova praticamente da solo davanti al portiere e fa uno stop di palla come quello che ha fatto lui è solo da prendere e togliere dal campo.

Igor: 5 Semplicemente, non è il suo ruolo quello dell’esterno di centrocampo, non si inserisce mai, non fa mezzo dribbling. In quella posizione è un giocatore perso. Cutrone: 5,5 Conduce un contropiede ma non ha molte occasioni per poter giocare il pallone.

Chiesa: 5,5 Si accende improvvisamente al 91′ facendo partire un destro in diagonale che impegna severamente Musso. Un paio di passaggi filtranti per Vlahovic, ma poco altro.

Vlahovic: 5,5 Timido e sottotono anche lui. Del resto è una partita che induce sonnolenza in primo luogo ai giocatori presenti in campo.