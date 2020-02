Le nostre PAGELLE: Basta un rasoterra velleitario per sorprendere Dragowski. Milenkovic si fa un bel sonnellino in area. Primo tempo sontuoso di Igor

Dragowski: 5 Para discretamente fino al 70′. Basta però un rasoterra velleitario e all’apparenza tutt’altro che insidioso di Malinovskyi per metterlo in crisi.

Milenkovic: 5 Sonnellino in area di rigore con ritardo in uscita. E’ lui che tiene in gioco tutti sul pareggio di Zapata. Invece di contrastare Mailnovskyi prima del tiro, pensa bene di girarsi

Pezzella: 6 Quando giochi sotto pressione continua non è mai vita facile per un difensore. Questa purtroppo è la condizione in cui si è trovato l’argentino, contro un attacco che è semplicemente fenomenale.

Igor: 6,5 Un primo tempo davvero sontuoso. Ilicic non ce la fa a passare. Il blocco in scivolata su Pasalic è di quelli che valgono come un gol fatto. Secondo tempo in logico calo, ma sempre positivo.

Lirola: 5,5 Timido, come timida è la squadra di Iachini, poca spinta, molta paura di lasciare spazio agli avversari.

Benassi: 5 Sbaglia una quantità incredibile tra stop e appoggi. Contrasta poco o nulla. Oggi come oggi non è stato una risorsa, anzi… Badelj: SV.

Pulgar: 5,5 I soliti limiti, partecipa poco all’azione, si limita a stare nella sua posizione. Ancora poco per le sorti della squadra. Sottil: SV.

Castrovilli: 6,5 Pare di vedere un copione già scritto e riscritto in questa stagione: se c’è un centrocampista che può inventare qualcosa nelle fila della Fiorentina è solo lui. Gli altri, palla al piede, scarseggiano di idee. Cala solo quando, visivamente, non ce la fa più, ma non gli si può fare certo una colpa per questo.

Dalbert: 6 Fino a che è in grado di correre senza problemi, chiude ogni spazio. Iachini lo lascia in campo nonostante fosse in condizioni precarie, una scelta poco comprensibile.

Cutrone: 5 Un primo tempo in cui non ha nemmeno retto nulla e non ha azzeccato una giocata. Iachini se ne accorge subito e decide di toglierlo all’intervallo. Vlahovic: 6 Un altro impatto, un’altra forza. Il problema è che viene lasciato troppo solo davanti perché con la voglia che ha avrebbe potuto anche abbattere la porta. Ma quando attacchi in tre contro sette…

Chiesa: 6,5 Quando vede l’Atalanta per lui è un giorno di festa. Riesce a segnare anche quando calcia da lontano e senza rincorsa. L’unico a tirare oggi verso la porta di Gollini è lui.