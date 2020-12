Le nostre PAGELLE: Bentornato tra noi monsieur Ribery, Amrabat insegue tutti, anche le ombre degli avversari. Castrovilli ancora anonimo

Dragowski: 6 Infilato da Traore, ma quando un giocatore ti si presenta da solo, davanti a te, c’è poco da fare. Si ritrova tra le mani un colpo di testa ravvicinato di Defrel.

Venuti: 6 Partita onesta, tra cose discrete e altre rivedibili (tipo ciabattata in curva da buona posizione).

Milenkovic: 5 Non si accorge o non riesce a chiudere la traiettoria sul backdoor di Traore che si presenta da solo davanti a Dragowski e lo secca. Un solo errore ma purtroppo in un episodio importante di questa rappresentazione calcistica.

Pezzella: 6 Niente di trascendentale ma anche lui, come altri, è sembrato in crescita. Di questi tempi, ci accontentiamo.

Caceres: 5,5 Un primo tempo in cui ne combina di tutti i colori. Fortunatamente si riprende almeno in parte nel secondo tempo, altrimenti sarebbero stati dolori. Igor: 6 Entra subito in gara e regge.

Bonaventura: 5,5 Uno dei tanti cresciuti con il passare dei minuti, ma da uno come lui è sempre lecito aspettarsi di più. Beccato diverse volte in fuorigioco. Borja Valero: SV.

Amrabat: 6,5 Animato da un sano furore agonistico, rincorre tutti, perfino le stesse ombre dei suoi avversari. Questo è sicuramente più vicino all’Amrabat che conoscevamo e apprezzavamo.

Castrovilli: 5 Altra prova sostanzialmente anonima per quello che dovrebbe essere l’elemento in più del centrocampo viola. Un tiro e rizzati, si direbbe al bar, un riassunto che però crediamo che renda bene l’idea. Pulgar: 6 Stavolta è uomo di lotta.

Biraghi: 5,5 Fallisce la prima palla buona della partita malamente. Tra colpi dati e colpi subiti, si dimostra nervoso per larghi tratti e questo influisce sulla sua prestazione.

Ribery: 7 Siamo in vena di romanticismo e vogliamo credere che le parole di Frey e Toni prima e dei tifosi della Fiorentina poi, siano servite ad ispirarlo. Sta di fatto che si guadagna un importantissimo rigore, trasformato da Vlahovic. Poi inventa anche per Castrovilli, assist perfetto, ma Consigli c’è sulla conclusione del centrocampista viola. Giocata da campionissimo all’83’, quando fa fuori tutta la difesa del Sassuolo e spara una bomba che Consigli tocca quel tanto che basta per deviarla sulla traversa.

Vlahovic: 6 Si è ritrovato sul dischetto, un pallone che pesava almeno una cinquantina di chili. Eppure stavolta è stato freddo e preciso, tanto da spiazzare Consigli. La sua partita è essenzialmente in questo episodio, che però non è banale. Kouame: 5 Venti minuti (recupero compreso) senza toccare palla.