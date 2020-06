Le nostre PAGELLE: Caceres, Dalbert, Duncan, Chiesa, scegliete voi chi è stato più negativo. Dragowski, il capolavoro lo fa nel recupero. Ribery e Castrovilli…

Dragowski: 7 Spiazzato sul rigore, respinge bene su Skrabb in apertura di secondo tempo. Poi un grande intervento d’istinto all’ultimissimo secondo, ad evitare una sconfitta che sarebbe stata beffarda. Il capolavoro lo fa in pieno recupero.

Caceres: 4 Si fa prendere il tempo dall’avversario e non lo recupera più, causando il rigore del vantaggio momentaneo del Brescia. Non contento si fa buttare fuori nella ripresa, nel momento in cui la squadra stava facendo un grande sforzo per vincere l’incontro. Tombola!

Pezzella: 6,5 Da un suo lancio fuori misura, parte l’azione del gol del Brescia e questo il suo lato croce. Fortunatamente c’è anche una parte delizia che è rappresentata dai suoi inserimenti in calcio d’angolo. E’ così che i viola pareggiano, grazie ad una sua bella inzuccata in tuffo. Ci prende gusto e nella ripresa sfiora la doppietta personale, ma la traversa gli dice di no.

Ceccherini: 6 Poco lavoro, pochi rischi, pochi errori.

Dalbert: 4 Rischio, altro rischio e super rischio. 45 minuti in cui ogni suo intervento è falloso o, nella migliore delle ipotesi, al limite del regolamento. Intelligenza calcistica in questa partita, vicina allo zero. Lirola: 5,5 Butta via in malomodo un contropiede favorevole per la Fiorentina. Una superiorità numerica che poteva essere sfruttata molto meglio dallo spagnolo. Gioca su una fascia per lui inusuale, quella sinistra.

Duncan: 4,5 O che ci sia o che non ci sia cambia poco. Non ti accorgi minimamente della sua presenza. Ghezzal: SV. Milenkovic: SV.

Pulgar: 5,5 Gli angoli, ma anche le punizioni indirette, le batte bene, su questo c’è poco da dire. Sul resto invece se ne può discutere e molto.

Castrovilli: 6,5 Quando cambia passo lui tutta la Fiorentina cresce in maniera esponenziale. Gli manca solo ed esclusivamente il tiro in porta. Se un giorno imparerà ad essere ‘killer’ diventerà uno dei più forti centrocampisti d’Europa.

Chiesa: 4,5 mister 80 milioni è fuori partita per un bel pezzo. Ci prova ad entrare servendo un assist per Vlahovic. Lo fa però dopo aver sbagliato uno stop relativamente facile, essendosi così portato il pallone oltre la linea di fondo. Risultato? Gol annullato. Mette fuori non di molto un sinistro da dentro l’area. Poi completa la sua prestazione spedendo fuori una conclusione a porta vuota. Sottil: SV.

Vlahovic: 6 Nei gol annullati alla Fiorentina c’è sempre in mezzo lui, sia in veste di finalizzatore che di assist man. Un altro che ha alzato i giri nella ripresa.

Ribery: 6 Il grande ritorno è il suo, ma in campo le cose non vanno come speravamo. Un solo spunto nel primo tempo, viene fermato all’ultimo istante da Papetti, dopo aver fatto un bello slalom in area bresciana. Prova a cambiare passo nella ripresa ed è sicuramente più efficace, anche se eccessivamente altruista in talune circostanze. Purtroppo crolla fisicamente negli ultimi venti minuti, ma è normale visto quanto è rimasto fuori. Cutrone: SV.