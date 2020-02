Le nostre PAGELLE: Caceres e Pezzella confezionano un regalo coi fiocchi a Rebic. Cutrone che impeto e Pulgar…

Dragowski: 6 Reattivo su un colpo di testa ravvicinato di Rebic e su un’altra conclusione in mischia del croato. Sul gol rossonero non può fare molto di più.

Milenkovic: 6 Quello che di riffa o di raffa riesce a reggere per tutta la gara.

Pezzella: 5 L’azione più bella al 54′ quando blocca una trama molto pericolosa per il Milan, con una provvidenziale scivolata. Ti aspetti un German esaltato per quanto fatto e invece due minuti dopo si addormenta in area e lascia il pallone comodo, comodo a Rebic per l’1-0 rossonero. Sull’onda dell’errore, decide di rifarsi davanti e serve un bell’assist, non sfruttato, per Vlahovic.

Caceres: 5 Improvvido stop di petto in piena area di rigore che va a cinque metri da lui. Il resto ce lo mette Pezzella che stende un bel tappetino rosso per Rebic, che ringrazia la bella coppia viola. Anche lui prova a rifarsi dell’errore spingendosi in avanti nel finale e rischiando di fare il 2-1.

Lirola: 6,5 E’ talmente in condizione atletica che riesce anche ad autolanciarsi se vuole. Una spinta che non viene meno né a destra né a sinistra. Ma Iachini decide di toglierlo… Igor: 6 Riesce comunque a dare equilibrio alla squadra e forse al posto di Dalbert potrebbe essere da tenere in considerazione.

Castrovilli: 6,5 Benché sembri ben in palla e benché sembri, come spesso accade, l’unico centrocampista ispirato, viene sostituito dal tecnico viola. Evidentemente stasera ci sfugge qualcosa. Cutrone: 6,5 Che ci senta particolarmente è ben chiaro fin da subito. Ci mette una verve incredibile su ogni pallone e si guadagna il rigore del pari.

Pulgar: 6 Un costruttore di gioco che non costruisce nulla. Lento di gamba e di pensiero. L’unica cosa che gli va riconosciuta è quella di essere stato freddo (e in parte fortunato) sul rigore realizzato. Rigore che regala un punto alla Fiorentina in una serata che si stava mettendo male.

Duncan: 6 Elemento affidabile. Uno che perde pochi palloni e che ha anche iniziative.

Dalbert: 5 Inizia il match con un’ottima diagonale difensiva. Ma è molle come una mozzarella una prima volta su Ibrahimovic e gli permette di dare il via al suo slalom vincente. Fortuna ha voluto che in quel caso lo svedese si è aggiustato il pallone con un braccio e quindi tutto è stato inficiato. Ibra lo infila anche nel secondo tempo: il rossonero si tuffa dopo aver sentito un contatto con il brasiliano. Il risultato è l’espulsione di Dalbert che lascia la sua squadra in dieci e in svantaggio.

Vlahovic: 5,5 Ha un’ottima palla, dentro l’area e di sinistro sul punteggio di 1-0 Milan. Stavolta però il serbo non è preciso come lo era stato in altre occasioni. Lotta contro tutti, ma in una serata come questa non riesce ad essere il giusto terminale.

Chiesa: 5,5 Come attaccante la sua partita inizia e finisce con un colpo di testa parato dal portiere milanista. Meglio sulla fascia dove ci mette il vigore e la corsa che non aveva avuto giocando qualche metro più avanti.