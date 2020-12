Le nostre PAGELLE: Caceres il confusionario che manda in tilt la Juventus, Vlahovic diventa grande allo Stadium, Ribery commovente e Biraghi…

Dragowski: 6,5 provvidenziale entrata in scivolata per fermare Ronaldo dopo un retropassaggio quasi suicida di Milenkovic. Al 37′ respinge una conclusione dalla distanza del portoghese. Dice no anche a Chiesa nella ripresa. Commette un solo errore che stava per costare un rigore alla Fiorentina.

Milenkovic: 7 Difesa solida, rocciosa. Ronaldo gli va via una sola volta nel primo tempo. Dopo controlla bene la situazione.

Pezzella: 7 Anche il capitano, che pure era in difficoltà nell’ultimo periodo, sfodera una prestazione quasi perfetta.

Igor: 7 Passatemi il termine, cazzuto. A muso duro anche contro Chiesa, che in una giornata del genere è un plus che gli va riconosciuto.

Caceres: 7,5 Confusionario con la palla al piede, ma tremendamente utile quando deve rinculare. La sua posizione serve per chiudere spazi agli avversari, ma anche per dare sbocchi alla manovra viola. E se nel primo tempo avesse tirato in porta invece che passare…Poi addirittura segna anche la terza rete con un taglio da vera ala. Questa sera abbiamo visto di tutto e di più.

Amrabat: 7 Piano, piano, passo dopo passo, si sta cominciando a vedere quel giocatore che tanto avevamo ammirato l’anno scorso. The Rock formato centrocampista.

Borja Valero: 7 Una mossa intelligente quella di piazzarlo come centromediano metodista. 51 minuti di qualità e posizionamento, macchiati solo da un paio di entrate che gli costano un cartellino giallo…e un brivido lungo la schiena di tutti perché temevamo la sua espulsione. Di lì la decisione di Prandelli di toglierlo dal campo. Pulgar: 6,5 Incredibilmente utile pure lui stasera.

Castrovilli: 7 Cuadrado prova a spezzargli una gamba, fortunatamente il centrocampista viola resiste e giustamente il colombiano va a farsi una bella doccia in largo anticipo. Spara un rasoterra da buona posizione sul quale Szczesny si tuffa e mette in angolo. Di corsa a tappare tutti i buchi in linea mediana.

Biraghi: 7,5 Splendido secondo tempo dove propizia la bellezza di due reti con i suoi cross radenti dalla sinistra. Venuti: SV.

Vlahovic: 7,5 Tre minuti ed è già in gol. Sembrava aver sbagliato l’ultimo controllo prima del tiro, in realtà ritrova il passo e batte Szczesny con un morbido tocco sotto. Allarga bene il gioco per Ribery che con una finta mette Caceres in condizione di calciare a botta quasi sicura, un’azione che però non si concretizza per un eccesso di altruismo dell’uruguaiano. Si riscopre grande nei duelli con un altro ragazzo come De Ligt. Kouame: SV.

Ribery: 7,5 Si illumina subito, mandando in porta Vlahovic. Un passaggio dritto per dritto, in profondità che taglia a fette la difesa bianconera. Il serbo ringrazia e batte Szczesny. Con una finta geniale mette Caceres in condizione di battere a rete da posizione favorevolissima. Pure lui poi si sacrifica per la squadra e non risparmia rincorse sugli avversari. Quando è così è commovente. Bonaventura: SV.

Prandelli: 7,5 Due mosse su tutte, azzeccatissime: Borja Valero centrale a centrocampo e Caceres sulla fascia destra. La sua Fiorentina, almeno questa volta, è una macchina perfetta e in un colpo solo trova addirittura tre reti nella trasferta più temuta e difficile.