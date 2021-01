Le nostre PAGELLE: Castrovilli, che serataccia, Belotti dice grazie a Pezzella. Milenkovic ingenuo ma…

Dragowski: 6 Uscita alla disperata ma anche efficacissima su Lukic. Il Torino si lamenta per il fatto che il portiere abbia aperto i propri portelloni fino ad andare a scontrarsi con lo stesso giocatore granata, l’arbitro lascia correre. Unico, vero, intervento della sua partita. Al resto ci pensano le traverse. Sul gol di Belotti è giusto che se la rifaccia con Pezzella.

Milenkovic: 5 Intendiamoci subito, il difensore viola è ingenuo a fare quello che ha fatto su Belotti, tanto più in una situazione di punteggio favorevole e già con un uomo in meno. Belotti però vince il premio come peggior attore dell’anno. Una vera sceneggiata, francamente stucchevole.

Pezzella: 4,5 Belotti segna…proprio grazie a lui. Lascia sfilare un pallone ritenendolo innocuo. Peccato che dietro all’argentino ci sia proprio l’attaccante del Toro che, gentilmente, ringrazia per il regalo ed esulta. Così la Fiorentina perde due punti, per il capitano purtroppo un’altra serata che finisce male.

Martinez Quarta: 6,5 Mezz’ora a grandi livelli. Zaza si invola verso la porta passando dalle sue parti e coglie la traversa, ma lui era salito bene e c’era chi teneva in gioco l’attaccante del Toro. Continuo e vigoroso, si sta mettendo in mostra sempre di più-

Venuti: 6 Gara da scolaretto diligente con una sgaloppata sulla destra da segnalare e conseguente cross che sarebbe stato perfetto per Vlahovic se Buongiorno non avesse fatto un autentico miracolo. Pulgar: 6 In condizioni non facili per la squadra, prova a dare una mano.

Bonaventura: 7 Mezzo gol della Fiorentina è suo. Recupera un pallone preziosissimo sulla trequarti e dialoga da campione con Ribery mettendolo in porta. Eysseric: SV.

Amrabat: 7 Indistruttibile, tiene botta anche con la Fiorentina ridotta in nove. Un leone.

Castrovilli: 4,5 Non è serata per lui. Combina poco e come se non bastasse si becca pure un cartellino rosso per aver abbattuto Lukic al limite dell’area (chiara occasione da gol). C’è chi dirà che si è immolato per la causa, il che può essere anche vero. Così com’è vero però che aveva perso il giocatore in precedenza.

Biraghi: 5,5 Nei primi 45 minuti gode di un’autentica autostrada grazie alla non difesa di Singo e cerca di approfittarne. Al 38′ salgono tutti…tranne lui che si fa una dormitina e tiene in gioco tutti, compreso Zaza che colpisce una traversa clamorosa a tu per tu con Dragowski. Nella ripresa una bella palla in mezzo, ma piano, piano arretra e comincia ad andare in difficoltà (questo al di là del discorso inferiorità numerica della squadra).

Vlahovic: 6 Al 10′ fa il movimento bene, assecondato in pieno da Ribery, riesce anche a controllare bene una palla non facilissima e quando tutto sembra apparecchiato per il suo ottavo gol in campionato, spedisce il pallone sul palo. Fa meglio al 48′ sempre su imbeccata del francese, mettendo in fondo al sacco di destro. La tecnologia gli rovina la festa di compleanno. Kouame: 6 Entra nell’arena e prova a dare il suo contributo, guadagnando anche un paio di punizioni utili per far rifiatare la squadra.

Ribery: 7,5 Ci mette davvero poco per mandare in porta Vlahovic con un’imbucata geniale delle sue. Fa il bis al 48′ e stavolta il serbo la mette dentro. Ci pensa il Var a smorzare la gioia della Fiorentina rilevando un fuorigioco dello stesso Vlahovic. Alla fine ci pensa lui a segnare (primo gol in campionato) al termine di un’azione bellissima in tandem con Bonaventura. Igor: SV.

Prandelli: 6,5 Fino a quando ci sono le condizioni per giocare, la Fiorentina c’è e fa pure la partita anche in dieci contro undici. Certo non è colpa sua se Milenkovic e Di Bello portano i viola a giocare in nove e subendo il pareggio.