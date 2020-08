Le nostre PAGELLE: Chiesa è quello che inventa qualcosa, Duncan uomo da due fasi. Pulgar ha le sue specialità

Terracciano: 6 Si fa mettere in difficoltà da un tiro di Tomovic tutt’altro che irresistibile, che comunque respinge di pugno. D’Alessandro non gli lascia possibilità di replica.

Milenkovic: 6 Una bella giornata di vacanza, meritata, dopo gli straordinari con Inter, Roma e le puntate offensive col Bologna.

Ceccherini: 6 Anche per lui una giornata tranquilla e la soddisfazione di farsi tutta una partita in campo.

Igor: 6 Talmente poco impegnato dietro, che ha la possibilità di farsi vedere molto davanti e cercare di creare i presupposti per qualche pericolo.

Venuti: 6 Altra prestazione onesta che serve a confermare quanto di discreto fatto vedere in questo finale di stagione. Sottil: 6,5 Uno di quelli che qualche stimolo aveva. Tanta velocità, tanta voglia di giocare e provare a saltare gli avversari in velocità.

Duncan: 7 Primo gol in maglia viola per lui e una prestazione fatta di due fasi e anche bene. Dalle Mura: SV.

Pulgar: 6,5 Altro angolo battuto bene e altro rigore impeccabile. Ormai abbiamo capito che queste sono le specialità di casa.

Agudelo: 6 Difficile trovare un motivo d’interesse in questa partita. E allora non ci resta che seguire la prova di questo giocatore, al suo esordio da titolare. Alcune giocate interessanti le mostra. Entra nell’azione della rete di Duncan e mette fuori di poco un bel sinistro dal limite. Da rivedere per capire di che pasta è fatto. Kouame: 6,5 Bel colpo di testa e gol per l’ex Genoa che chiude bene, almeno da questo punto di vista, una stagione che non è stata certo facile per lui.

Lirola: 5 Si fa rubare il pallone da D’Alessandro che poi se ne va in area a scagliare dentro la sfera per l’1-1. Fuori misura e fuori partita.

Chiesa: 7 E’ l’uomo-assist per il gol di Duncan. Fornisce una buona palla anche ad Agudelo ad inizio secondo tempo. E ancora due tiri in porta insidiosi. In sostanza se c’è qualcuno che riesce a creare qualcosa, quello è proprio lui. Finisce la sua stagione guadagnandosi il rigore del 3-1. Terzic: SV.

Vlahovic: 5,5 45 minuti, i primi, in cui non punge. Si sveglia un po’ nella ripresa, anche se sbaglia un colpo di testa all’apparenza semplice dal limite dell’area piccola. Poi si gira e tira di sinistro, respinto. Nel momento migliore del suo match, Iachini lo sostituisce. Cutrone: 5 Si ritrova da solo in area al 78′ decide però in pratica di fare un bel passaggio al portiere avversario.