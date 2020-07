Le nostre PAGELLE: Disastro Castrovilli e mistero Pulgar. Chiesa non ne azzecca mezza

Dragowski: 6 Una bella parata su Boga e tre reti sulle quali nulla poteva fare.

Milenkovic: 5 Boga purtroppo fa quello che vuole, o quasi, dalla sua parte.

Pezzella: 5 Come spesso gli accade le cose più interessanti le fa quando si spinge in avanti, cogliendo un palo di testa. Dietro però traballa. Sul secondo gol si ritrova a vagare nel mezzo nella terra di nessuno e lì ci si infila Defrel.

Ceccherini: 5,5 Dare sufficienze in una serata del genere è fuoriluogo (Ribery a parte). Diciamo solo che è stato tra i meno peggio perché almeno qualcosa di positivo, tipo qualche anticipo sugli avversari. Igor: 5,5 Ha la fortuna di entrare quando il Sassuolo comincia ad accontentarsi.

Lirola: 4,5 Ha la fantastica peculiarità di colpire gli avversari ogni cross che fa in puro stile Semioli. Copre poco, spinge male. Cutrone: 5,5 In una situazione del genere deve girare come una trottola senza ricevere mezzo pallone. Nel finale prima calcia su Pegolo e poi la mette dentro di testa su cross di Duncan. Gol inutile che però rompe un digiuno che in Serie A durava da due anni e mezzo.

Ghezzal: 4,5 Si presenta servendo una palla d’oro a Chiesa, non sfruttata a dovere dal compagno. Poi però torna a fare il Ghezzal che conoscevamo. Una punizione messa bene nel mezzo ma anche due angoli catastrofici sui quali sono nate due azioni avversarie. Benassi: SV.

Pulgar: 3 Non gioca un pallone che sia uno. Non fa un passaggio utile che sia uno. Non corre, non insegue un avversario e trotterella in mezzo al campo. A cosa serve? Mistero.

Castrovilli: 3 Fa la prima, vera, sciocchezza del suo campionato. Una scivolata su Djuricic che costa un rigore contro ai viola. A cui ne fa seguito un’altra, mettendo in curva una palla d’oro servitagli da Ribery. E se possibile una terza ancora più incredibile con la palla regalata a Muldur per il 3-0 del Sassuolo. Stasera ha deciso proprio di esagerare…in senso negativo. Duncan: 5,5 Paragonati al Castrovilli di oggi ogni giocatore finisce per fare un figurone. Ci regala uno slalom con tiro sbilenco e un bel cross per la rete di Cutrone.

Dalbert: 4,5 Il suo ‘momento d’oro’ continua…

Chiesa: 4 Pronti via e si mangia un gol pur essendo solo davanti a Pegolo. Fa il triste bis al 38′ calciando alto da due passi. Non gli riesce nulla.

Ribery: 6 Dispensa assist ai compagni nei primi 45 minuti come se non ci fosse un domani. Peccato che sia il classico predicatore solo in mezzo al deserto. Nel secondo tempo cala inevitabilmente. Sottil: 5 Più che Sottil, sottile, nel senso di impalpabile.