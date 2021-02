Le nostre PAGELLE: Dragowski ancora sopra le righe. Biraghi perennemente fuori posizione. Se vedi i giocatori che hai e che hanno loro capisci perché è arrivata questa sconfitta

Dragowski: 7 Non gli danno nemmeno il tempo di piazzarsi in porta che subito deve rendersi protagonista di una paratona in controtempo su Barella. Poi il centrocampista dell’Inter si rifà piazzandogli la palla all’angolino. Toglie due palloni all’angolino nel secondo tempo e si concede anche una bella uscitina a vuoto. Bastoni però lo grazia, mettendo fuori di testa, praticamente a porta vuota.

Martinez Quarta: 6 Tunnel a Perisic e filtrante per Bonaventura, in un’azione fa vedere quanto sia bravo anche con il pallone tra i piedi. E difatti non ha mai paura di spingersi in avanti e far guadagnare alla squadra molti metri. Nel secondo tempo la sua furia un po’ si placa, ma restano sempre note positive intorno alla prestazione dell’argentino.

Pezzella: 5,5 Giocare contro l’attacco dell’Inter non è esattamente come prendere un bel thè caldo al centro sportivo per merenda. E difatti ogni qualvolta Lukaku prende posizione è la fine per lui.

Igor: 5 Purtroppo sverniciato da Hakimi in occasione del secondo gol. Finisce a terra e prova a chiedere fallo, ma sinceramente non ci sta come chiamata. Fa molta fatica a contenere il marocchino e la sua velocità prorompente.

Venuti: 5 Siamo più o meno alle solite. Bravo ragazzo, grande abnegazione e attaccamento alla maglia. Ma restano sempre grandi limiti. Limiti dei quali approfitta Perisic. Ma soprattutto, se tu a destra hai lui e i nerazzurri Hakimi, capisci perché partite così possano finire 2-0 per gli avversari. Malcuit: 6 Difende bene un pallone sulla trequarti e calcia alto. In pochi minuti non è che si possa chiedere tanto di più ad un ragazzo che è arrivato da pochi giorni.

Bonaventura: 6,5 Ha la sfortuna di trovarsi davanti un grande portiere come Handanovic (e la traversa). E contro il il numero uno nerazzurro non basta calciare una bomba per essere certi di poter esultare. Per lui vale quello che possiamo dire per molti: primo tempo sicuramente molto positivo e ripresa in calando, specialmente dopo il raddoppio nerazzurro.

Amrabat: 6 Prova a reggere dall’inizio alla fine e non risparmia anche colpi proibiti agli avversari.

Borja Valero: 5,5 Un po’ ai margini della partita, forse in difficoltà per i ritmi. Kouame: 5 Siamo ancora in attesa che entri in partita e che non cada a terra appena viene toccato.

Biraghi: 5 Fisso fuori posizione. Non c’è mai un raddoppio su Hakimi che si ritrova ad avere un’autostrada davanti, specialmente nel secondo tempo. Prova a battere Handanovic con una conclusione che però risulta centrale e viene respinta dello sloveno. Barreca: SV.

Eysseric: 5,5 Alzi la mano chi, vedendo il suo nome in formazione titolare, non ha storto la bocca. Eppure il primo tempo del francese non è neanche stato negativo, anzi. Il problema è che sparito con l’andare del match. Fatto del quale si è accorto Prandelli che lo ha chiamato in panchina quando era stato fatto fuori da ogni manovra viola. Pulgar: SV.

Vlahovic: 5,5 Serata difficile per lui, perché non deve essere bello ritrovarsi in mezzo a tre cristoni grandi, grossi e con il fuoco negli occhi. I primi 30 minuti li passa in solitudine. Quando viene affiancato da Kouame le cose però non è cambino molto, nel senso che non ha a disposizione palloni per poter calciare verso la porta avversaria. Kokorin: SV.

Prandelli: 5,5 Fin da subito è chiaro il suo intento ovvero coprirsi il più possibile e cercare di contenere l’Inter. Ma il piano si rivela fallace e viene mandato all’aria da Barella. Ciò nonostante per una sessantina di minuti la sua squadra non demerita, anzi. Alla fine però non resta che alzare bandiera bianca anche perché i nuovi entrati non riescono a dare una verve nuova a questa formazione.