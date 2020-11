Le nostre PAGELLE: Due centravanti impalpabili, un Amrabat in affanno. Ma Iachini è in confusione

Dragowski: 6 Probabilmente meriterebbe un senza voto per il fatto di non aver dovuto compiere mezza parata. Mettiamola così: si presenta in campo con un look che spicca. Per questo lo premiamo con la sufficienza.

Caceres: 6 La sufficienza è un voto che possiamo dare all’intero reparto difensivo della Fiorentina che ha giocato contro un reparto offensivo, quello del Parma, che è sembrato allo stesso livello di quello viola: inesistente.

Milenkovic: 6 Vedi sopra.

Igor: 6 Vedi sopra due giocatori, con tanto di copia in carta carbone

Venuti: 5,5 In questa partita è un uomo da compitino, né più, né meno. Solo che col compitino si va da poche parti ed è un discorso che vale in generale. Lirola: 6 Gli abbiamo visto fare un dribbling, una giocata diversa dal nulla dei suoi compagni. In serata come questa ci troviamo a celebrare anche queste piccolezze.

Amrabat: 5 Quando abbiamo visto Pulgar impiegato come centrale, abbiamo tutti pensato: “Finalmente, ora Amrabat potrà fare quello che gli piace di più”. Niente di tutto ciò. Idee annebbiate e fumose per l’ex Verona.

Pulgar: 5,5 Di bello c’è una palla filtrante per Biraghi e poco altro.

Castrovilli: 5,5 45 minuti, i primi, da spettatore assoluto. Più vivo nella ripresa e quando finalmente sta entrando in partita…Iachini lo toglie. Bonaventura: SV.

Biraghi: 6 Minuto 51′. E’ suo il primo tiro in porta di questa partita e anche l’occasione migliore creata dalla squadra. Sepe gli dice di no. Un paio di cross buoni dentro l’area che un centravanti vero magari avrebbe sfruttato meglio.

Kouame: 5 Un colpo di testa fuori misura. E’ questo l’unico contributo offensivo che dà l’ex Genoa. Per il resto semplicemente impalpabile. Cutrone: 5 Non tocca praticamente palla.

Ribery: 5,5 Un paio di giocate alla sua maniera nel primo tempo e un mezzo rigore subito. Non è possibile quantificare il tocco subito da dietro (che c’è) da parte di un avversario. Quella che sicuramente non c’è è la simulazione ravvisata, ahi noi, dal signor La Penna. Secondo tempo che scorre senza acuti.

Iachini: 4,5 Purtroppo la squadra non tira in porta (una sola conclusione in due gare) e purtroppo non ci sono idee di gioco o segnali di un’inversione di tendenza. Il tutto condito dal fatto che, caso più unico che raro, ha utilizzato tre slot per fare solamente tre cambi (come se la squadra stesse andando bene). Errori dunque ma anche incapacità di reazione. Ci dispiace per lui, ma il buon Beppe sembra in confusione.