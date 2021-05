Le nostre PAGELLE: Gestione degli uomini (e di Montiel) incomprensibile, Iachini saluta male la Fiorentina. E menomale che c’è Terracciano

Terracciano: 7 Subito impegnato e subito pronto a deviare un velenoso rasoterra di Messias. Al 38′ i protagonisti sono gli stessi, così come il risultato: grande uscita e parata del portiere viola. Ci prova a batterlo anche Djidji di testa, ma lui gli dice di no. Messias riesce a trovare la traiettoria giusta nella ripresa, ma la Fiorentina si salva grazie alla traversa.

Martinez Quarta: 5,5 Primo tempo con delle difficoltà evidenti, forse dovute al fatto che da un po’ di tempo non era impiegato. Riaggiusta un po’ il tiro nel secondo tempo, ma giusto un po’.

Maxi Olivera: 6 La sorpresa dell’ultim’ora è proprio l’uruguaiano. Iachini lo mette a fare addirittura il riferimento centrale difensivo. Considerato tutto, ovvero che è un ruolo praticamente inedito per lui, che non giocava da una vita e che la sua avventura a Firenze è arrivata al capolinea, non combina disastri e il che possiamo già considerarlo come un mezzo miracolo.

Caceres: 5 Tante volte gli avversari gli passano davanti e arrivano ad avere importanti occasioni da gol, fortunatamente la Fiorentina non paga dazio.

Venuti: 5,5 Non è l’addetto a cambiare le sorti del match, però neanche avere sempre poca iniziativa. Un cross e via. Callejon: 5 Qualche tocchettino laterale e nient’altro. Due milioni e mezzo di ingaggio spesi bene, non c’è che dire (ovviamente non è tutta colpa sua, intendiamoci).

Bonaventura: 5,5 Colossale occasione fallita in apertura di ripresa, l’unica creata dalla squadra in 90 minuti. Un po’ meglio dei compagni di reparto, ma non a livelli eccelsi.

Pulgar: 5 Si nota per un tacco illuminante…per il contropiede del Crotone che sfiora il vantaggio e anche per un’ammonizione. Al 45′ Iachini lo toglie. Borja Valero: 5,5 Un lungo tic toc alla velocità di un paguro bernardo. Almeno è più ordinato del cileno.

Castrovilli: 5,5 L’unica conclusione del primo tempo è firmata da lui, anche se la palla finisce alta da buona posizione (dopo un buon inserimento). Poi anche lui si fa più vedere per i bisticci con gli avversari che per le giocate sul campo. Eysseric: 5 Ci lascia con il suo trotterelìo caratteristico, con un sinistro non preso bene e deviato in angolo e con una punizione che si schianta sulla barriera.

Biraghi: 5 Crossare non crossa, coprire lo fa il giusto. Da chi è in lotta per andare agli Europei magari ci si poteva aspettare molto di più, anche in una partita che contava poco come questa.

Vlahovic: 6 Un solo tiro in porta, ma ha una voglia di lottare, una voglia di contrastare e superare gli avversari che nessun altro viola ha mostrato questa sera in campo. Da questo punto di vista, migliore per distacco (Terracciano escluso)

Ribery: 5 Una bella partita in puro stile balneare. Finisce qui la sua avventura alla Fiorentina? Probabilmente no, anche perché sarebbe un peccato vederlo accomiatarsi da Firenze dopo una gara del genere. Kokorin: SV.

Iachini: 4,5 Grazie per averci salvato, grazie per l’affetto reale che nutri per Firenze e la Fiorentina, ma sinceramente la gestione di questa partita è incomprensibile. In una gara che non contava nulla si è preferito dare spazio a morti viventi e gente che lascerà la squadra piuttosto che pensare a gratificare qualche giovane. La gestione di Montiel (sua e di Prandelli, sia beninteso) dopo il gol realizzato ad Udine è un qualcosa di incomprensibile.