Le nostre PAGELLE: Gli attaccanti non segnano e allora ci pensa Torreira, un copione che si ripete. Chi passa dalle parti di Igor rimbalza. Le belle parate di Terracciano e gli errori di Biraghi

Terracciano: 7 Strepitoso al 36′ nel dire di no a Dzeko che si è ritrovato a tirare verso la porta viola dopo un tocco errato di Biraghi. Fa il bis su Vidal in apertura di ripresa, non può fare però il tris sul colpo di testa di Dumfries. Scivola davanti alla propria porta e fa prendere un brivido a tutti, anche se riesce a rimediare. Almeno un altro paio di buone uscite da segnalare.

Venuti: 5,5 Ogni volta che l’Inter decide di fare sul serio sulla sinistra per la Fiorentina ci sono problemi. Da lì parte il cross di Perisic per la testa di Dumfries che costa l’1-1 alla squadra di Italiano. Intervento con brivido su Martinez: in altri tempi i viola avrebbero preso rigore contro. Fortunatamente il Var certifica il fatto che è Martinez a fare fallo sul difensore gigliato e non viceversa.

Milenkovic: 6,5 Ammonito sì e purtroppo questi gialli sono un po’ una costanza e rischiano di influenzare le sue prestazioni. Ma c’è anche da dire che non ha concesso molto agli avversari. Martinez Quarta: SV.

Igor: 7 Una montagna insormontabile per Dzeko, Martinez, Correa e chi più ne ha più ne metta. Chi passa dalle sue parti finisce per rimbalzare. E poi è anche elegante con la palla al piede. Prestazione da difensore completo

Biraghi: 5 Errori in rigiocata, errori come piazzamento difensivo, errori su errori. Tra lui e Duncan spunta Dumfries per la rete interista. Ci mette la coscia sul tiro a botta sicura di Sanchez deviando in angolo: è l’unica nota positiva della sua gara.

Castrovilli: 7 Per due-terzi della partita è assolutamente brillante come raramente lo abbiamo visto in questa stagione. Entra nella rete realizzata dalla Fiorentina con un bel filtrante verso Gonzalez. Finale un po’ difficile perché con le squadre allungate non ce la fa a trovare un giusto posizionamento.

Torreira: 7 Con gli attaccanti che hanno problemi in fase realizzativa ecco che si ripete pari, pari il copione di domenica scorsa. E allora inserimento del play viola da dietro e palla in fondo al sacco. Ormai sta diventando una piacevole abitudine. Una partita che gli costa pure un dente, questo giusto per sottolineare il fatto che, tra le sue doti, c’è anche quella di non mollare mai.

Duncan: 6 Break interessanti, giocate anche non banali, un’incertezza solo sul gol di Dumfries. Tra il ghanese e Biraghi è mancata comunicazione con il risultato che l’interista è saltato in maniera indisturbata.

Gonzalez: 6 Tre occasioni, una più importante dell’altra nel primo tempo per l’argentino e tre errori al tiro che non sono comprensibili, specialmente per uno che è stato pagato 28 milioni (bonus compresi). E’ una bella arma (calcistica, s’intende) con tanti brillantini e un’ottima cromatura, ma con le polveri assolutamente bagnate. Meglio, decisamente meglio quando deve fare assist ai compagni e ne sa qualcosa Torreira che realizza la quarta rete stagionale personale grazie ad un passaggio perfetto dell’ex Stoccarda. Callejon: SV.

Piatek: 5 Ad inizio gara prova a partecipare un po’ di più alla manovra della Fiorentina, con risultati rivedibili. Ma è un’illusione che dura giusto un quarto d’ora, non di più. Non punge anche a questo giro, anche se è difficile farlo quando hai gli esterni che non giocano per te. Cabral: SV.

Saponara: 5,5 Degno contraltare di Gonzalez sulla fascia sinistra. Ha spazio, pressa bene, riparte anche coi tempi giusti, solo che quando c’è da spingere quel maledetto pallone in rete non ci siamo proprio. Ikoné: 5,5 Non tocca praticamente palla…fino al 93′ quando parte dalla propria metà campo, accelera, si ritrova solo davanti ad Handanovic che gli chiude la strada. Poteva fare di più nella circostanza? Per noi e per Italiano sì.

Italiano: 6,5 La Fiorentina a San Siro si è presentata con il piglio della grande squadra. Una formazione che ha fatto la partita, ha creato ma non ha concretizzato. Forse sarebbe il caso di abbandonare questa forzatura degli esterni a piede invertito.