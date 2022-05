Le nostre PAGELLE: Gonzalez pungente, è lui a lanciare la Fiorentina. Amrabat e una prestazione da signor giocatore. Il ritorno di un letale Bonaventura

Terracciano: 6 Si allunga e respinge la punizione insidiosa calciata da Pellegrini. E’ questo l’intervento, per così dire, clou della sua partita. Stavolta niente errori con i piedi.

Venuti: 6 Decide di accompagnare Bonaventura nell’azione del raddoppio della Fiorentina e fa bene, perché con il suo movimento contribuisce ad allargare le maglie giallorosse. Una difesa sicuramente ingenua quella della Roma nella circostanza, ma tant’è. Pochi problemi con un timido Zalewski, più impegnativo tenere botta con El Shaarawy in campo.

Milenkovic: 6,5 Attento, attentissimo dietro. Sembra di rivedere quello ammirato fino al match col Venezia.

Igor: 6,5 Abraham gli prende il tempo una sola volta e sfiora il gol di testa, per il resto si può dire che può aggiungere un altro scalpo importante alla lista di ‘vittime illustri’.

Biraghi: 6 Più di contenimento che di proposizione. In uno sganciamento manda Bonaventura in porta, tutto però annullato per una sua posizione di fuorigioco. Terzic: SV.

Bonaventura: 7 Ritorna ai suoi standard di questo campionato. Con i suoi tagli in mezzo alla retroguardia della Roma è assolutamente letale. Nel primo tempo segna un gol valido e un altro gli viene annullato per fuorigioco di Biraghi. Calo più che previsto e preventivabile nella seconda parte della gara per lui, anche perché sta ancora cercando di recuperare una forma fisica ottimale. Maleh: SV.

Amrabat: 7,5 Una partita da signor centrocampista, da giocatore che spunta in ogni lato del campo, che fai fatica a superare e al quale non puoi strappare la palla quando ce l’ha tra i piedi. Si prende anche qualche rischio, ma sostanzialmente se gioca così c’è poco da dirgli. Ci prova anche a segnare ma la sua conclusione dal limite, benché ben piazzata, risulta essere un po’ troppo centrale e viene messa in angolo da Rui Patricio.

Duncan: 6,5 L’uomo delle seconde palle, una calamita per il recupero dei palloni.

Ikone: 6,5 Si accende ad intermittenza, ma quando lo fa non è facilmente prendibile dagli avversari. Guida, in serata ampiamente negativa, lo ferma mentre è lanciato verso la porta della Roma dopo un intervento a vuoto di un avversario (sul quale non c’era fallo del francese). Bel filtrante per Maleh nel finale, solo leggermente troppo lungo. Callejon: SV.

Cabral: 6 Gioca molto per gli altri e poco per sé e per il gol. Attore di questa buona recita, ma non certamente protagonista. Piatek: SV.

Gonzalez: 7,5 E’ lui a lanciare la Fiorentina, conquistando, battendo e realizzando il rigore che sblocca subito la partita. Sempre pungente e sempre spina nel fianco sul fronte destro della difesa avversaria. Probabilmente c’era un altro rigore su di lui nel secondo tempo. Talvolta esagera con la palla al piede, ma alla fine dà un grande segnale di vitalità dopo due o tre partite ampiamente sottotono. Callejon: SV.

Italiano: 7 La sua Fiorentina ritorna in vita nella serata più importante, quella del dentro o fuori in Europa. E allora siamo ancora dentro, ancora in lotta, con due giornate per poter raggiungere l’agognato e anche quello che sarebbe un meritato traguardo.