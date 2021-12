Le nostre PAGELLE: Igor con la testa da un’altra parte, Gonzalez evanescente, Sottil fa fare un figurone a Tameze. Terracciano e il rapporto complicato col primo palo

Terracciano: 5 Ha un complicato rapporto con il primo palo. Faraoni rischia di beffarlo con un tiro-cross che però, bontà nostra, finisce sul legno. Lasagna invece lo batte con un rasoterra che lo sorprende in una sorta di terra di nessuno.

Venuti: 5 Igor non segue il taglio di Lasagna, ma anche lui lascia tanto spazio per l’inserimento nella sua zona di competenza. Palla indietro e nulla di più, non gira il pallone a dovere dalle sue parti. Odriozola: 5,5 Stenta ad entrare nel vivo dell’azione se si eccettuano un paio di scorribande offensive per altro inefficaci.

Milenkovic: 6 Dietro è sicuramente l’unico che regge. Va a sfiorare il 2-1 con uno dei suoi soliti colpi di testa in fase offensiva.

Igor: 4,5 vede il taglio di Lasagna, ma decide bellamente di infischiarsene, lasciando andar via l’attaccante del Verona che infila la porta viola. Rischia di combinarla grossa anche qualche minuto più tardi, scivolando in area gigliata e aprendo la via a Lasagna prima e Simeone poi. Il centravanti gialloblu getta fortunatamente al vento la più facile delle occasioni. Una serata con la testa da un’altra parte.

Terzic: 5,5 A lungo in netta difficoltà perfino a battere i calci d’angolo. Però ha il merito di metter dentro l’assist per il colpo di testa di Castrovilli che consegna l’1-1 ai viola.

Bonaventura: 6 Nel poco o nulla della Fiorentina del primo tempo riesce ad inventarsi un’azione personale, sfruttando un errore degli avversari e involandosi da solo verso la porta avversaria, salvo essere murato sul più bello. Costretto ad uscire per una botta al costato. Castrovilli: 6,5 Entra in campo e fa ammonire subito un avversario. Fallisce un calcio di rigore in movimento, facendosi deviare in angolo una conclusione a botta sicura. Poi pareggia i conti con un gol di testa, che ci riconsegna un giocatore che ha attraversato un lungo periodo di difficoltà.

Torreira: 5,5 Una partita in cui ha fatto fatica, sia a contenere che a costruire il gioco. Avevamo davanti agli occhi delle gare fatte a livelli straordinari, di stasera ci resterà poco.

Duncan: 6 Seppur con qualche limite, ci mette gambe e polmoni per poter fare un qualcosa di positivo per la squadra. Assolutamente rivedibile una conclusione di sinistro messa abbondantemente fuori da buona posizione.

Gonzalez: 4,5 C’è un aggettivo che può descrivere bene come sono stati i suoi 96 minuti (recuperi compresi) al Bentegodi: evanescente. Non ne azzecca mezza né a destra, né a sinistra. Peccato, sarà per la prossima.

Vlahovic: 6 Per tanto, troppo tempo in questa gara, si ritrova a lottare da solo contro tutti. Cerca l’affondo perché vuole il gol, gli manca una conclusione che becchi la porta avversaria.

Sottil: 4,5 Riesce nell’impresa di far fare un figurone a Tameze. Credo basti e avanzi questo per spiegare come sia stata la sua prestazione. Impalpabile. Saponara: SV. Callejon: SV.

Italiano: 5,5 L’aria del Veneto non fa molto bene alla sua Fiorentina. La formazione iniziale messa in campo oggi lascia a desiderare, come atteggiamento e come attitudine.