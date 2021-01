Le nostre PAGELLE: Igor drammatico su Lozano, Milenkovic deriso da Insigne. Il povero Castrovilli non sa che pesci prendere, ma non per colpa sua…

Dragowski: 5,5 Sei tiri fatti dal Napoli e sei gol subiti. Una precisione chirurgica quella degli attaccanti napoletani. Su quello di Zielinski il polacco forse poteva fare di più. Il rigore di Insigne non è irresistibile e angolato, ma non è mai facile parare in queste situazioni per un portiere.

Milenkovic: 4 Molle sull’azione del secondo gol del Napoli, dove perde una palla a centrocampo che innesca la manovra azzurra. Ma molle anche su Insigne (assieme ad Amrabat e Venuti). I tre lasciano fare al giocatore del Napoli quello che vuole, fino a fargli servire un pallone geniale per Lozano ed è 3-0 per la squadra di casa. Contro il fuoriclasse azzurro non vede palla. Martinez Quarta: SV.

Pezzella: 4,5 Si perde nella pochezza dimostrata dalla squadra in fase difensiva. Non ce la fa a porre argine ai contropiedi micidiali degli azzurri.

Igor: 4 Il suo confronto diretto con Lozano è drammatico per la Fiorentina. Non lo prende mai e quando lo prende è solo per fargli fallo. Sorpreso completamente dal backdoor del messicano sul 3-0. Contro Politano le cose non migliorano.

Venuti: 4,5 Di buono fa lo stop in corsa con assist per Biraghi, gesto tecnico apprezzabile, che il suo compagno non sfrutta a dovere. Perde palla sul 3-0, prova a riprendere Insigne ma non riesce a tenere il suo passo. E ancora dimostra dei grandi limiti.

Amrabat: 4,5 Crediamo che sia uscito dal terreno di gioco con il mal di testa per quanto poco ci abbia capito su quello che è successo. Borja Valero: SV.

Castrovilli: 4 Povero Gaetano. Prandelli mette in campo una squadra praticamente senza centrocampo e lui e Amrabat vengono letteralmente asfaltati dagli avversari. Gli spuntano da tutte le parti e non sa che pesci prendere. Demme gli segna davanti il gol del 2-0 e poi commette anche il rigore su Bakayoko. Scucchiaia una bella palla per Vlahovic, ma è un lampo in una giornata buia. Pulgar: SV.

Biraghi: 4,5 Ha due ottimi palloni per riportare la Fiorentina in parità. Uno lo ciabatta (Demme poi lo devia sulla traversa), l’altro lo mette fuori, non di molto, ma anche questa volta dopo averlo colpito non precisamente. Dietro non dà una mano ad Igor ad arginare Lozano.

Callejon: 4 Settanta minuti passati a chiederci il perché della sua presenza in campo, senza che sia possibile trovare una risposta. Bonaventura: SV.

Ribery: 5 Si ritrova una buona opportunità sul destro, calcia prontamente…e trova Ospina che fa un mezzo miracolo, soprattutto per la sua prontezza di riflessi e per la velocità con la quale si butta a terra. Filtrante per Biraghi in sovrapposizione, buona giocata del francese non sfruttata al meglio dall’esterno sinistro. Cinque minuti di furore in mezzo a 40 minuti di niente, prima della sua sostituzione. Kouame: 5 Prova a dare, senza riuscirci, un po’ di brillantezza e di entusiasmo ad una squadra che, quando entra in campo, è già sotto di quattro gol.

Vlahovic: 5 Supera Ospina, ma Koulibaly respinge praticamente sulla linea. Prova a lottare, ma in queste condizioni…

Prandelli: 4 E’ una partita difficilissima da spiegare, però il tecnico non imposta bene la squadra, lasciano Amrabat e Castrovilli letteralmente in balia degli avversari. Callejon-Ribery e Vlahovic? Un assetto che purtroppo contro il Napoli si è rivelato fallimentare. Magari sarebbe stato meglio vederli contro il Crotone, ma ormai…