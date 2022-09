Le nostre PAGELLE: Igor e una giornata da incubo, Jovic e un universo fatto di nulla. Quarta bene sui due fronti e penalizzato dagli arbitri

Terracciano: 5,5 Come un navigato difensore, meglio di un navigato difensore, blocca, di piede, Arnautovic lanciato a rete. Certo, la posizione dell’austriaco sarebbe stata da controllare, ma è un intervento sicuramente insolito da vedere. Ma sull’azione del raddoppio dei padroni di casa resta in una sorta di terra di mezzo, incerto se uscire o no. E così facendo per Arnautovic è gioco facile appoggiare in rete. Rischia di ripetere lo stesso errore anche poco dopo, stavolta però Arnautovic sbaglia la misura del pallonetto, consegnandogli il pallone tra le mani.

Dodô: 6 Una palla persa pericolosa, nella trequarti difensiva. Ma anche una buona incursione offensiva al 38′, in combinazione con Jovic, con un destro al volo insidioso ma che non centra la porta. La brutta notizia però è il suo infortunio alla fine del primo tempo: vederlo uscire in barella mette preoccupazione nell’ambiente. Venuti: 5 Puntualmente in ritardo nel ripiegamento su Arnautovic (azione del 2-1).

Martinez Quarta: 7 Sì, avete letto bene il voto. Per tante ragioni. E’ il primo a dare uno squillo di tromba in questa partita con un colpo di testa che costringe Skorupski ad un colpo di reni per deviare in angolo. Bravo, quasi provvidenziale nel bloccare un pericoloso due contro uno (e mezzo) del Bologna al 51′. A questo punto decide di voler mettere lo zampino anche sul fronte opposto, appoggiando in rete un cross basso di Saponara. E poi c’è l’azione del raddoppio dei padroni di casa, dove non ha colpe ma ha subito un fallo evidente per tutto il mondo…tranne che per Orsato e per il Var.

Igor: 3 Che errore in occasione del pareggio del Bologna. C’è poco da dire, è stato bravissimo nel corso dell’ultimo anno, ma questa volta spiana la strada all’attaccante rossoblu, mancando totalmente il pallone. Non bastasse questo ci aggiunge pure un’espulsione così ingenua che non può che farti imprecare da qui fino a domani.

Biraghi: 5 Uno spartito monocorde fatto di cross dalla trequarti, inutili alla causa, e poco altro.

Bonaventura: 6 Quando c’è da concludere non è tipo da tirarsi indietro, ma il suo sinistro dal limite non c’entra la porta. Spettacolare destro al volo respinto da Medel di piena faccia e che molto probabilmente avrebbe messo in seria difficoltà Skorupski. Penuria di idee del centrocampo viola, alla fine è lui a doversi improvvisare regista a causa di lacune altrui.

Amrabat: 5 No, non è una sorpresa non vederlo inventare con i compagni, lo è però certamente vederlo in ritardo sugli avversari. In sostanza manca in entrambe le fasi. Mandragora: SV.

Barak: 5 Alla quarta partita di fila, alza le mani e sfodera una prestazione impalpabile. Ikone: SV.

Kouame: 5,5 Si accende per 15 minuti all’inizio del secondo tempo, un po’ troppo poco, davvero. Cabral: SV.

Jovic: 4,5 Si accende al 38′ quando scava un pallonetto per Dodô che non c’entra la porta con una discreta conclusione al volo. E poi torna nel suo universo fatto di nulla.

Sottil: 5 Ha delle possibilità di strappare, di andare in uno contro uno, ma è una giornata in cui non gli riesce di saltare l’avversario quando conta. Saponara: 6 Fa una giocata, la fa bene con controllo e cross rasoterra che diventa assist per Quarta. Tutto in un solo episodio.

Italiano: 5 Almeno stavolta ci ha provato a cambiare qualcosa e a fare mosse diverse per recuperare, anche se, evidentemente, non sono servite. Ma la sua squadra continua ad avere gli stessi problemi in fase offensiva (costruzione e finalizzazione). Gli errori individuali (leggi Igor) non possono essergli imputati.