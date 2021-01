Le nostre PAGELLE: Igor palleggia meglio dei nostri centrocampisti, l’incomprensibile Eysseric. Benvenuto Callejon

Dragowski: 6 Rischia una spalla in uscita nel primo tempo, ma dimostra di essere sempre presente. Sul secondo gol della Lazio, vedendo e rivedendo l’azione è sostanzialmente da assolvere perché ha rischiato di prendere un calcio pur di intervenire lo stesso su un pallone che era stato calciato bene verso la sua porta. Semmai rivedibile chi resta fermo su quella palla vacante.

Martinez Quarta: 5,5 Ancora acerbo per il campionato italiano, deve sicuramente registrarsi. Ha però sulla sua testa l’occasione più importante creata dalla Fiorentina nel primo tempo. La sua incornata sporca viene messa fuori da Lazzari nei pressi della linea di porta. Lirola: 5 Atteggiamento incomprensibile sulla manovra che porta all’angolo a seguito del quale la Lazio raddoppia. Pur essendo in vantaggio sul diretto avversario, si fa prendere palla e regala un corner.

Pezzella: 5 Caicedo gli prende la posizione e buonanotte. L’attaccante punisce subito la Fiorentina e la partita si mette in salita per i viola.

Igor: 6,5 La sorpresa di questo periodo è proprio il brasiliano. E’ roccioso dietro, ma dimostra anche di avere qualità di palleggio migliori rispetto ai nostri centrocampisti. Per conferme guardatevi un po’ la palla che mette per Kouame nel finale di partita.

Venuti: 5 Acerbi ha spazio e tempo per mettere la palla in mezzo e siamo a parlare dell’azione del gol dell’1-0 della Lazio. Luis Alberto lo salta come se fosse una sagoma e manda in porta Immobile per il 2-0 che viene fortunatamente annullato per fuorigioco dell’attaccante biancoceleste. Un po’ meglio, ma giusto un po’, nei 15 minuti giocati nel secondo tempo prima di essere sostituito. Callejon: 6 Il primo segnale di vita dato in campionato dallo spagnolo è il pallone recuperato e servito per Vlahovic (rigore). Subito dopo fa un taglio dei suoi su palla geniale di Castrovilli e la Fiorentina sfiora addirittura il 2-2. Benvenuto Josè, finalmente.

Bonaventura: 5 Tanti palloni recupera, tanti ne riperde con errori in fase di passaggio banali per uno che dovrebbe essere un elemento di qualità. Kouame: 5 L’assetto con le due punte più Callejon funziona meglio, ma Igor gli mette un grande pallone e lui, solo davanti al portiere, tira indietro. Un qualcosa di inverosimile.

Amrabat: 5 Prandelli aveva detto che per lui non poteva giocare centrale a centrocampo, ma eccoci qua a rivederlo in quella zona e l’equivoco continua…

Castrovilli: 5,5 Si sveglia tardi, purtroppo per la Fiorentina. Nel primo tempo ci regala un incomprensibile scorpione che finisce tra le braccia di Strakosha. Negli ultimi 15 minuti sfiora il gol con un sinistro da dentro l’area respinto miracolosamente da Milinkovic-Savic. Poi inventa una grande palla per il taglio di Callejon, un asse che potrebbe essere sfruttato in futuro da Prandelli.

Biraghi: 5 Si fa sovrastare di testa niente di meno che da Lazzari che è tutt’altro che un gigante e ci riferiamo al primo gol biancoceleste. Sul raddoppio resta piantato a distanza da Immobile che non ha problemi a distruggere la porta della Fiorentina.

Vlahovic: 6 Va anche bene a conquistare due palloni pericolosi in area di rigore laziale, ma non riesce mai a proteggere la palla e si fa togliere la sfera sul più bello prima da Hoedt, poi da Strakosha. Ed è un limite questo. Il primo tiro in porta della partita da parte della Fiorentina è suo. Il portiere laziale devia la sua conclusione in angolo. Conquista e realizza un calcio di rigore.

Ribery: 5 Scende in campo con problemi fisici. E si vede perfettamente che non sta bene perché in pratica non riesce mai a toccare palla, ad essere importante per le sorti della Fiorentina. Al 38′ comunque è già fuori ed è preoccupante la frequenza dei suoi infortuni. Eysseric: 4,5 Pressoché invisibile, incomprensibile il suo ingresso in campo.

Prandelli: 5 Come detto incomprensibile l’inserimento di Eysseric per Ribery, tanto più che la Fiorentina era già sotto in quel momento e non riusciva a creare in attacco con quell’assetto. Giusto mettere Lirola e Kouame per cambiare modulo ma è un doppio inserimento tardivo. I se ed i ma sono il patrimonio dei bischeri, ma se Prandelli avesse fatto prima questa mossa, a quest’ora…