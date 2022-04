Le nostre PAGELLE: Igor, una vera giornataccia, Ikone fermato sempre e comunque. Odriozola cambia la squadra, un terzino di un altro livello

Terracciano: 6 Subito costretto ad intervenire per mettere in angolo una conclusione di Verdi, toccata da Igor. Sul gol di Djuric non può altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Non ha responsabilità ovviamente nemmeno sulla dormita di Igor (seconda rete degli avversari).

Venuti: 5,5 Galleggia nel suo perpetuo limbo. Odriozola: 7 Entra e fa subito a fette la difesa della Salernitana, confezionando, tra l’altro anche l’assist per il gol di Saponara. Tiro-cross al 91 che per poco Piatek non devia in porta e che finisce fuori non di molto. Non ce ne voglia Venuti, ma è un terzino destro di un altro livello.

Milenkovic: 5 Partenza difficile anche per lui che si vede sfilare gli avversari uno dietro l’altro. Ci mette un po’ per assestarsi. Ma commette un errore in uscita dalla difesa consegnando palla agli avversari. Ci riferiamo all’azione che ha portato la Salernitana a realizzare il 2-1.

Igor: 4 Strano a dirsi, ma sulla fisicità, lui che è un colosso, va nettamente in crisi contro Djuric. L’attaccante della Salernitana lo sovrasta, tra le altre azioni, anche in occasione dell’1-0 della Salernitana. Poi compie il pasticciaccio anche sul 2-1 dei campani; si mette a stoppare il pallone al limite dell’area piccola con Bonazzoli alle spalle, che gli prende il tempo e batte Terracciano. Una giornataccia

Biraghi: 6 Nello squallore generale del primo tempo dei viola, riesce a mettere un paio di palloni interessanti al centro e trova la possibilità di inserirsi con continuità sulla fascia sinistra. Insomma, qualcosa prova a combinarla. Terzic: 5,5 Un Venuti solo che invece di giocare a destra, gioca dall’altra parte.

Duncan: 5 Poche idee, pochi inserimenti, poche giocate.

Amrabat: 5 Va alla metà dei centrocampisti avversari, ma non solo. Nelle poche volte che riesce a toccarla non verticalizza, non prova mai un affondo. Sale leggermente di tono nella ripresa, ma così non serve a molto.

Maleh: 5 E’ a centrocampo che la Fiorentina fa più fatica. Anche da parte sua poche iniziative e assenza di precisione. Callejon: 5 Intelligente nel mandare in fuorigioco Bohinen, ma nel ruolo di mezzala sinistra sembra oggettivamente un pesce fuor d’acqua.

Ikone: 4,5 Fermato sempre e comunque. Ranieri diventa un fenomeno al suo cospetto. Saponara: 6,5 Gyomber lo trattiene e si meriterebbe il secondo giallo per la trattenuta. Massa non solo non ammonisce il giocatore della Salernitana, ma non dà nemmeno punizione ai viola. Bravo nella rete realizzata: stop e tiro in breve tempo, tutto fatto bene.

Cabral: 5 Ci mette la testa, nel vero senso della parola. Prima incorna un cross di Biraghi, mettendo la palla alta. Poi incoccia un traversone di Gonzalez come può, facile la parata di Sepe. In questa azione prende anche un colpo da Ranieri che gli procura una ferita. Ma sono anche le due volte in cui si vede in campo. In questi casi resta sempre l’eterno dubbio: è lui che non fa i movimenti giusti o è la squadra che non lo asseconda? Piatek: 6 Con il suo movimento garantisce più profondità alla squadra e apre spazi nella retroguardia avversaria. Non arriva per poco su un tiro-cross di Odriozola a tempo scaduto, una zampata che poteva valere il 2-2.

Gonzalez: 5 Torna a sinistra, nella zona che dovrebbe essere di comfort per lui. Invece produce poco o nulla. Manca l’impatto di testa su un buon pallone servitogli da Biraghi. Poi prova a fare l’assist man per Cabral. Nel secondo tempo spedisce fuori un destro da ottima posizione. Qualche fallo guadagnato, ma impatto veramente basso.

Italiano: 5 La Fiorentina si è presentata a Salerno con lo spirito di un gruppo chiamato a fare una scampagnata e questo un allenatore non può permetterlo, specialmente con quello che c’è ancora in ballo. Qualche mossa presa a partita in corso ha pagato (Odriozola, Saponara e Piatek), ma vedere Callejon mezzala sinistra…