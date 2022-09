Le nostre PAGELLE: Ikone e 45 minuti in cui fa tutto. Jovic o Cabral? No, Kouame e di gran lunga. Il partitone difensivo di Quarta

Terracciano: 6,5 Un solo intervento di rilievo, ma provvidenziale. Una bella uscita bassa su Kallon per evitare la rete che sarebbe valsa il pareggio alla squadra allenata da Cioffi.

Venuti: 6 Al 20′ si fa la sua bella corsetta per poter arrivare a calciare, quasi a botta sicura, ma spara il suo destro troppo su Montipò, che può respingere e neutralizzare il pericolo. Altra conclusione poco dopo. Propositivo quando la Fiorentina ha la palla e talvolta impreciso in fase difensiva.

Martinez Quarta: 7 Non stava benissimo, ma ha deciso lo stesso di stringere i denti ed è sceso in campo sfoderando quello che possiamo definire tranquillamente un partitone difensivo. Begli interventi sugli avversari, bene nei recuperi e piedi molto ‘educati’ in ripartenza.

Ranieri: 6 Con le unghie e con i denti, molto imperioso nei suoi interventi, ma non sempre agire con grande vigore è l’idea migliore e ti fa perdere lucidità.

Biraghi: 5,5 Un rigore calciato male, c’è poco da dire. Tiro non angolato, a mezza altezza, una manna per il portiere del Verona. Poteva essere la rete che avrebbe chiuso la partita e invece…Oltre questo errore (il 3 dal dischetto su 5 calciati) non lo si vede in altre situazioni importanti.

Mandragora: 6 Dopo aver sofferto per tutta la gara e rischiato l’espulsione, fa tutto bene all’89’, inserimento e palla bassa per l’accorrente Gonzalez. E’ il 2-0 viola, il gol che chiude definitivamente questo incontro.

Amrabat: 6 Una prestazione che non ti riempie gli occhi, ma è una presenza che c’è in campo quella dell’ex Verona. Purtroppo porta a casa l’ennesima ammonizione evitabile di questa stagione, lisciando il pallone e trattenendo vistosamente un avversario nella ripartenza. Bonaventura: 6 Una corsettina per trovare la posizione e fa partire subito un destro incrociato che fa gridare al gol gran parte dello stadio. Però i gialloblu hanno in campo un Montipò in giornata fenomeno che strozza l’urlo di gioia in gola.

Barak: 6 Un paio di bei palloni in profondità e anche un grosso interrogativo che lo riguarda però solo di rimbalzo: perché Biraghi e non lui dal dischetto? Duncan: 6 L’azione del 2-0 comincia grazie a lui che vede il movimento di Mandragora in profondità e lo imbecca con un tocco morbido e preciso.

Ikone: 7,5 Dopo partite intere passate a fare il comprimario o il protagonista, in senso negativo, approfitta di tutto lo spazio che gli viene concesso per andare a battere Montipò e realizzare così la sua seconda rete dall’arrivo a Firenze ad oggi. Mette in condizioni Venuti al 20′ di poter calciare da buona posizione e senza marcature, ma la conclusione del terzino destro è troppo sul portiere avversario che può respingere. Impegna ancora Montipò dal limite ed ha un’altra buona occasione nel finale. Fa tutto nel primo tempo, poi ciao, ciao, ma stavolta basta e avanza così. Gonzalez: 6,5 Un pallone toccato e una rete, bentornato Nico, ci sei mancato.

Kouame: 7 Tanto movimento che crea tanto spazio, ma anche partecipazione al gioco della Fiorentina e un rigore guadagnato. Ed è una mobilità che crea problemi alla retroguardia del Verona e favorisce gli esterni gigliati che si trovano spesso in una situazione di uno contro uno senza raddoppio dei centrali. Sicuramente ci ha fatto vedere molto di più lui rispetto allo Jovic e al Cabral ‘ammirati’ in questa stagione. Gunter lo stende mentre era lanciato verso la porta veronese: Rapuano ammonisce solamente il difensore avversario che ha rischiato però il rosso. Cabral: SV.

Sottil: 7 45 minuti, i primi, a mille all’ora, sembrava lo stesso, scintillante interprete, che avevamo visto contro Cremonese e Twente. Piano, piano la sua azione però si spegne e nel secondo tempo non si ripete. Saponara: 6 Belle giocate nel finale dove si diverte a palleggiare il pallone e a tenerlo là davanti.

Italiano: 6 La Fiorentina ha superato la tempesta? E’ troppo prematuro esprimere un concetto del genere, specialmente quando ci sono ancora negli occhi i novanta minuti disastrosi di Istanbul. Comunque sicuramente azzecca la scelta di puntare su Kouame in attacco e i viola nel primo tempo hanno creato molto. Mezz’ora così, così nella ripresa della squadra che torna ad affacciarsi davanti nel finale.