Le nostre PAGELLE: Il doppio, grave, errore di Terracciano, ma c’è un ricorso ossessivo al passaggio al portiere. Gonzalez completamente fuori gara, mentre Amrabat e Cabral…

Terracciano: 4 Saltiamo tutto quello che ha fatto fino all’83’ perché quello è il momento in cui regala palla a Leao con un rinvio sbagliato. Poi per chiudere bene l’azione, va giù morbido, morbido prendendo gol sul suo palo. Un trionfo! Problema di fondo: c’è un ricorso ossessivo a voler giocare col portiere, gira che ti rigira non meraviglia più di tanto il fatto di vedere un errore del genere da parte di Terracciano.

Venuti: 5,5 Con la palla in possesso ha molta paura e commette diversi errori. Va un po’ meglio come tenuta della posizione, in una fascia in cui gravita gente come Hernandez e Leao. Una volta il portoghese gli va via netto e lui è costretto a spendere fallo e prendere il giallo. Ammonizione che determina l’uscita dal campo all’intervallo. Martinez Quarta: 5,5 Il Milan costruisce tutto da quella parte e per l’argentino non è facile fermare tutti. Anzi, in diverse circostanze viene messo in mezzo.

Milenkovic: 5 Il suo secondo tempo è da dimenticare. Comincia facendo partire il Milan in contropiede con un colpo di testa sui piedi di un avversario sulla trequarti. Non era facile fermarlo, ma Leao lo salta sul gol realizzato. Altro errore nel finale al quale ha dovuto rimediare Ikone con un ripiegamento difensivo provvidenziale, altrimenti ci sarebbe stata un’altra situazione di giocatore milanista a tu per tu con Terracciano.

Igor: 6,5 Grande occasione nei minuti iniziale per lui, che è uno dei pochissimi giocatori viola a non aver ancora segnato in campionato; il suo sinistro da dentro l’area però finisce fuori di pochissimo. Dietro però è l’unico solido, difficilmente sbaglia una scelta in ripiegamento e per gli avversari non è affatto facile passarlo.

Biraghi: 5,5 Costruisce un buon cross per Cabral ed è l’unica, vera, occasione della Fiorentina nella ripresa. Ed era in movimento. I calci piazzati invece sono tutti rivedibili, dal primo all’ultimo. Compresa la punizione messa dentro l’area al 95′ che è stata l’ultima possibilità di raddrizzare la partita.

Duncan: 5,5 Gli manca molta qualità nei passaggi e questo non è un particolare di poco conto se si parla di un centrocampista. Torreira: 6 Si becca una gomitata da Hernandez. Valeri non solo non prende provvedimenti disciplinari nei confronti del rossonero, ma non fischia nemmeno punizione ai viola. Si scontra con Cabral in area rossonera, altrimenti avrebbe avuto una buona occasione per colpire.

Amrabat: 6,5 Destra, sinistra, centro, è lui la diga viola. Nel finale fa più fatica, ma perché la squadra è divisa in tronconi e perde quel minimo di equilibrio che ha tenuto fino al 70′.

Maleh: 6 Maledetto giallo iniziale (fiscalissimo), perché, è inutile dirlo, condiziona la sua partita. Passati i primi minuti, in cui rischia anche l’espulsione, entra in gara, facendo discretamente il proprio dovere. Bonaventura: 6,5 Un paio di spunti e un paio di interventi a recuperare il pallone di livello. Forse la Fiorentina ha recuperato una carta importante per lo sprint finale.

Gonzalez: 4,5 Completamente fuori gara. Non gli riesce nulla, ma proprio nulla. Ikone: 5,5 Si nota per un suo ripiegamento difensivo, tra l’altro anche molto buono, su Leao perché in fase offensiva non tocca palla. Paradosso, ma realtà.

Cabral: 6 Gioca con la squadra, ma resta per larga parte del match a distanza siderale dalla porta avversaria. Però ha anche degli spunti ed è l’unico del tridente offensivo a sfiorare il gol. Magnan compie un autentico miracolo su un suo colpo di testa. Sarebbe pronto a colpire anche su palla bassa di Saponara, lì invece è bravissimo Tomori a negargli la gioia del gol.

Saponara: 5 Troppo spesso, purtroppo, gli mancano i tempi di gioco giusti. Rallenta troppo con la palla al piede. Mette una palla dentro interessante per Cabral, sulla quale Tomori compie un intervento incredibile, ma è troppo poco. Sottil: SV.

Italiano: 5 La squadra si sta annodando su se stessa perché non riesce più a creare come faceva in passato. E soprattutto vale in questo giudizio anche quanto già scritto sul portiere. E allora ripetiamo: c’è un ricorso ossessivo a voler giocare col portiere, gira che ti rigira non meraviglia più di tanto il fatto di vedere un errore del genere da parte di Terracciano.