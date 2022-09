Le nostre PAGELLE: Kouame e un premio più che meritato, Amrabat si trova a giganteggiare, Sottil pieno di idee. Ma Jovic…

Terracciano: 6 Neanche il tempo di capire chi è e cosa sta facendo che si trova a raccogliere la palla in fondo al sacco. Milik non ha problemi a spingere il pallone in rete a due passi dalla porta avversaria. Poi però il suo pomeriggio si trasforma, anche perché la Juve non si avvicina alla sua porta. Qualche passaggio di piede e un’uscita bassa su Kean giusto per non rimanere proprio inoperoso.

Dodò: 6,5 Sensazioni molto positive offerte contro il Napoli, positive anche in questo match contro i bianconeri. Non ci ha messo molto a recuperare una buona condizione fisica ed è in grado di garantire copertura e ripartenza.

Milenkovic: 5,5 E’ lui a tenere in gioco Milik sul gol dell’1-0 per la Juve. A questo episodio negativo e qui c’è da dire purtroppo, si aggiunge anche un problema fisico, speriamo leggero, che lo costringe ad uscire ad inizio ripresa dal campo. Martinez Quarta: 6,5 Entra con lo spirito giusto e soprattutto entra togliendo regolarmente la palla, specialmente a Milik.

Igor: 6,5 Passare dove c’è lui non è mai facile perché oltre al fisico ci mette anche un buon tempismo nelle entrate.

Biraghi: 5,5 Tra Milenkovic, piazzato male, e lui che resta a guardare, Milik ha tutto lo spazio per appoggiare in rete sotto porta. Fornisce un buon pallone a Barak nella ripresa ma l’azione termina con un tiro del ceco ribattuto.

Maleh: 6,5 La sua miglior prestazione stagionale senza alcun dubbio. Spara bene verso la porta ma la sua conclusione viene messa in angolo, episodio accaduto poco dopo il vantaggio bianconero. I tre della linea mediana viola hanno prevalso indubbiamente sui ‘colleghi’ e avversari della Juve. Mandragora: 6 Si adatta da mezzala ma non è un attore protagonista in questo match.

Amrabat: 7 Altra partita dove è importante mostrare i muscoli e altra partita in cui può giganteggiare a centrocampo, settore dove la Juventus non ce la fa a reggere l’onda della Fiorentina. Grande continuità d’azione, davvero. Costringe Perin ad un grande parata a togliere il pallone sotto la traversa.

Barak: 6,5 Nonostante la terza partita di fila in una settimana è un inno al dinamismo. Ha l’opportunità per indirizzare verso la porta di Perin da buona posizione. La sua conclusione viene però respinta da Danilo (era sicuramente indirizzata verso lo specchio della porta). Zurkowski: SV.

Kouame: 7 Dopo diverse buone giocate in questo campionato, è arrivato anche il gol. Attacca bene la profondità e così facendo mette in difficoltà Alex Sandro e non ha paura a provare l’uno contro uno. Ikone: 5,5 Italiano lo riprende spesso perché probabilmente vuole altri movimenti da lui, il francese non incide come vorrebbe l’allenatore.

Jovic: 4,5 Continua a far fatica ad emergere come unica, vera punta di ruolo. Ma il vero male quest’ogg non è questo, il problema grosso è che ha fallito un rigore che poteva essere decisivo per le sorti del match. E questi sono errori che non si possono commettere in partite come queste. Non si riprende con il passare dei minuti. Cabral: SV.

Sottil: 7 Verticalizzazione perfetta per il contropiede finalizzato da Kouame per l’1-1. Altra iniziativa sua sul rigore, con il cross che Paredes intercetta con un braccio partito dai suoi piedi. Ragazzo ricco di idee e forse sempre più consapevole delle proprie potenzialità.

Italiano: 6,5 La sua Fiorentina è indubbiamente più in palla rispetto alla Juve vista al Franchi. Reagisce allo svantaggio iniziale e recrimina per non aver vinto la gara, sbagliando anche un rigore. Una Viola nettamente diversa rispetta a quella vista ad Udine, ulteriore segno che al turnover selvaggio se ne può fare un altro magari più ragionato.