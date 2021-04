Le nostre PAGELLE: Kouame, un lampo bellissimo in mezzo al buio, Amrabat da battere la testa nel muro per la disperazione. Retroguardia in crisi e menomale ci sono Dragowski e Vlahovic

Dragowski: 8 Imparabile l’incornata di Zapata. Al 20′ il polacco mette la manona per dire di no al diagonale al volo del colombiano. Al 29′ fa il bis, sempre su Zapata, stavolta con una bella uscita. La sua sfida con il centravanti dell’Atalanta continua e Bart nulla può quando questi gli si presenta da solo davanti al 39′. Miracolone assoluto al 60′ su una conclusione ravvicinata di Toloi. Per poco non intercetta anche il rigore di Ilicic, poi ipnotizza nuovamente Zapata, tanto per gradire ancora. Insomma, se la Fiorentina è arrivata a giocarsi la partita fino in fondo, gran parte del merito è suo e di Vlahovic.

Milenkovic: 4,5 O ti fermi e provi a mandare in fuorigioco il tuo avversario diretto, o decidi di seguirlo e lo marchi stretto per impedirgli di tirare in porta. Sul raddoppio di Zapata il serbo fa quel mezzo passo inutile che serve solo per tenere in gioco il colombiano e mandarlo a segnare il 2-0. Si riscatta in piccola parte nella ripresa anticipando in extremis Pasalic, anche se, probabilmente c’era un giocatore dell’Atalanta in fuorigioco.

Pezzella: 4,5 Basta una palla filtrante centrale ed è il panico. Zapata fa quel che vuole contro la retroguardia gigliata. Solo che Dragowski è più bravo del colombiano altrimenti sarebbe stata una sconfitta da pallottoliere.

Martinez Quarta: 4,5 La Fiorentina non fa a tempo a pareggiare, trovando un 2-2 quasi miracoloso, che l’argentino commette un fallo di mano in area di rigore. Una sciocchezza incommensurabile. Venuti: SV.

Caceres: 5,5 Lucidità nel momento in cui decide di fare la sponda di testa per il gol di Vlahovic che riapre la gara. In fase difensiva lamenta qualche difficoltà così come il resto della squadra del resto.

Bonaventura: 4,5 Ha la disgrazia di ritrovarsi sulla strada di Zapata sull’angolo che determina l’1-0 dell’Atalanta. Fisicamente non può minimamente reggere il confronto con il colombiano che ha la meglio facilmente dell’ex Milan e insacca di testa. Sinceramente fa fatica a tenersi in piedi. Callejon: SV.

Amrabat: 4 Un primo tempo da battere veramente la testa contro il muro. Sempre nella posizione sbagliata, fuori dal gioco, fuori da tutto. Nel secondo le cose non cambiano granché. Borja Valero: 5 In coppia con Biraghi perde una palla sanguinosa all’altezza del limite dell’area di rigore viola.

Castrovilli: 5 Prova a darsi una svegliata al 45′, prova a mettere la palla nella porta avversaria con un sinistro che finisce fuori non di molto. Estemporaneità al servizio…di nessuno. Eysseric: 5 Stavolta fa fatica, il suo ritmo, basso, non si addice ad un avversario del genere.

Biraghi: 5,5 Fino a che è chiamato a crossare dalla sinistra le cose vanno anche bene. L’azione del primo gol viola è determinata, anche, da un suo bel traversone. Mette un’altra bella palla in mezzo a seguire. Anche lui però continua ad avere limiti dalla metà campo in giù che non sono da poco.

Vlahovic: 7,5 Dragowski in porta e Dusan in attacco. Con questo duo la Fiorentina esce dal campo con una sconfitta di misura che poteva perfino trasformarsi in un pareggio miracoloso. Ormai è un bomber di razza, prendiamone atto. Si deve ripartire da lui e da pochi altri.

Kouame: 5 Per 67 minuti ti chiedi, come sempre senza risposta, come questo giocatore possa essere in Serie A. Poi però ha un lampo, improvviso e inaspettato. Il secondo gol di Vlahovic è quasi tutto suo in realtà. Dribbling e assist semplicemente perfetti. Ovviamente è un lampo, bellissimo, nel buio.

Iachini: 5 Approccio alla partita della squadra gravemente insufficiente. Si trova però a dover fare i conti con la confusione di molti elementi di questa formazione. Sia pur con confusione e anche con qualche soluzione improvvisata cerca di correggere la rotta a partita in corso.