Le nostre PAGELLE: Kouame un misto tra una pantera e un acrobata. Jovic riempie di cartellini gli avversari e la rete degli Hearts con un gol. Praterie scozzesi e Mandragora ringrazia

Gollini: 6 Alla prima uscita sembra ancora essere in Turchia e regala brividi mica da poco. Fortunatamente poi si ricorda di essere ad Edimburgo e non ad Istanbul e si riscatta facendo una bella parata bassa su Ginnelly.

Terzic: 6,5 Regala più cross lui a piede invertito, che Venuti giocando dalla parte teoricamente buona. Non è cattiveria, è un dato di fatto. E’ proprio il serbo a mettere dentro la palla, perfetta, per l’1-0 siglato da Mandragora.

Martinez Quarta: 7 Altro che Quarta…ha messo la quinta in occasione del terzo gol, con una corsa di 60 metri e il filtrante per Kouame. Italiano lo conferma per somma gioia sua e della Fiorentina. Un errore in impostazione nelle fasi iniziali, poi tutto scorre liscio come l’olio dalle sue parti.

Igor: 6,5 C’è da mettere il fisico contro gli scozzesi e in questo caso chi meglio di lui. Un armadio che si permette anche il lusso di esibirsi in uno slalom con tanto di conclusione finale messa in angolo con un bell’intervento da Gordon. Peccato per un problema fisico lamentato a fine primo tempo. Milenkovic: 6

Biraghi: 6 Sornione, viaggia tra qualche errore di troppo in fase di trasmissione della palla, fino al partecipare alla seconda rete viola. Dodô: 6 Anche il suo recupero serve, eccome, a questa squadra.

Bonaventura: 6 Nella serata dove si rivede qualche stella, si limita a fare l’utile comparsa. Zurkowski: SV.

Amrabat: 6 Bene in interdizione, ma invece di verticalizzare per Jovic o un esterno preferisce dialogare con il compagno vicino il che non è certo il massimo per l’intera manovra della Fiorentina, perché tutto risulta rallentato. Bianco: 6 Anche il solo vederlo in campo è un qualcosa che riempie di gioia. Esordio europeo è un premio più che meritato per questo ragazzo che è nel giro della prima squadra già dall’anno scorso.

Mandragora: 7 Le praterie scozzesi sono bellissime. Non sono solo fuori, nelle Highlands, ma anche all’interno del Tynecastle Park e sono quelle che gli lasciano i giocatori dell’Hearts. E lui, giustamente, ne approfitta subito. Segna un bel gol, ne sfiora un altro, si inserisce ogni volta che vuole e fa in sostanza quello che gli pare. Bene così!

Kouame: 7,5 E’ un misto tra una pantera e un acrobata circense quello che si libra in aria e scaraventa in gol un pallone in mezza rovesciata. E’ in condizioni atletiche straripanti e riesce a fare benissimo tutt’e due le fasi. E poi, giusto per gradire, serve anche l’assist per far segnare Jovic. Il migliore.

Jovic: 7 Per tante ragioni che è inutile elencare, perché sono facilmente comprensibili, vederlo segnare è un fatto molto significativo. Lo spirito che ha messo in campo è quello giusto ed ha dato seguito alle buone sensazioni che aveva destato a Bergamo. Ci prova ogni volta che può, partecipa alla manovra, costringe Neilson all’espulsione e Kio all’ammonizione.

Saponara: 6 Con calma, serafico. Ma la troppa calma lo porta anche a stoppare un pallone in area viola che si trasforma in assist per Ginnelly. Due conclusioni fuori misura prima della sostituzione. Gonzalez: SV.

Italiano: 6,5 Da questa serata arrivano tante notizie positive. Era importante vincere per dare un senso a questa partecipazione e la vittoria è arrivata. Evviva.