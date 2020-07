Le nostre PAGELLE: L’eroe che non ti aspetti. Castrovilli tecnica sopraffina. Badelj vaga come un ex giocatore per il campo

Terracciano: 8 Venti minuti, i primi, da autentico protagonista. Grandissimo su Lukaku (stile Toldo su Kanu in Fiorentina-Arsenal). Bene anche su Barella e ottimo in uscita coi piedi ancora su Lukaku. Al 34′ è ancora SuperPietro sempre sul belga che aveva calciato praticamente a botta sicura. E quando non ci può arrivare lui ci pensa il palo, due volte; la seconda è comunque decisivo perché sul legno ce la devia lui la palla.

Milenkovic: 6,5 Attento, veloce, duro quanto basta. Erige un bel muro per gli avversari.

Pezzella: 6,5 Grande prova anche dell’argentino se si eccettua una buca al 34′ che finisce per mettere Lukaku davanti a Terracciano. Fortuna vuole che il portierone ci metta una pezza. Palla buona sulla sua testa tre minuti più tardi, ma l’argentino non inquadra la porta.

Caceres: 6,5 Sicuramente in crescendo rispetto a come lo avevamo visto ultimamente. E all’altezza di quanto fatto vedere dai suoi compagni di reparto.

Venuti: 6 Essenzialmente serve per coprire la fascia. Accade però che possa mettere anche un paio di palloni interessanti in area avversaria.

Duncan: 6 Quando hai uno accanto che va a due all’ora e praticamente non si muove, non hai alternativa se non quella di correre e coprire per due. Ghezzal: 6 L’ex Leicester c’è. Lotta a centrocampo e prova a verticalizzare la manovra.

Badelj: 5 Per come vaga in campo e per la poca precisione dei suoi passaggi (ed usiamo un eufemismo) sembra un ex giocatore. Infierire non è il caso, ma questa sua seconda esperienza fiorentina rimarrà tutt’altro che indimenticabile. Pulgar: 6 Più vivo sicuramente del morto Badelj (e ci vuol poco). Ottima scivolata difensiva in area ad anticipare un avversario.

Castrovilli: 6,5 Tecnica sopraffina, movenze vellutate. Troppo tenero e poco spietato quando c’è da mettere dentro la palla.

Dalbert: 5 Dovrebbe essere uno dei più motivati in campo. Finisce per essere uno dei più al buio. Lirola: 6 La gamba c’è, si fa i suoi bei chilometri senza problemi. Ha però sui suoi piedi la palla d’oro per chiudere l’incontro ma calcia addosso ad Handanovic da due passi.

Cutrone: 5 Motivazioni speciali per lui in questo ritorno a San Siro. Ma queste motivazioni non si tramutano in giocate. Tremendamente Sterile, così com’è sterile la squadra in fase offensiva. Kouame: 5,5 Velocissimo, quasi imprendibile, ma nella gestione di un paio di palloni molto favorevoli per la Fiorentina.

Ribery: 6 La prima volta a San Siro è stata magistrale. La seconda non è stata a quei livelli. Evidente il suo calo nella ripresa, ma quando accende la lampadina… Chiesa: 6 Appena entrato mette Lirola davanti ad Handanovic. Pochi minuti in campo ma positivi.