Le nostre PAGELLE: Lirola e un pomeriggio da giocatore vivo. Cutrone loves the goal. Pezzella sempre protagonista nel bene e nel male

Terracciano: 7 Grande uscita bassa su Pasalic, anche se con brivido successivo perché poi perde palla nel prosieguo dell’azione, ma l’Atalanta non ne approfitta. Provvidenziale anche al 63′ quando devia un cross basso che stava per finire sui piedi di Pasalic. Pronto, sveglio e sicuro nonostante sia solo alla seconda presenza stagionale.

Milenkovic: 6 Un’amnesia nella sua partita, quando sta a vedere un pallone che finisce sui piedi di Gosens che coglie la traversa da due passi. Per il resto regge con grande personalità anche quando l’Atalanta va in forcing.

Pezzella: 4 Nel momento di maggiore sofferenza della squadra, nonché momento clou dell’incontro, già ammonito, pensa bene di buttarsi in area di rigore dell’Atalanta beccandosi un altro giallo per simulazione e lasciando in dieci la Fiorentina. Nel bene e nel male ultimamente è sempre protagonista.

Ceccherini: 5 Si addormenta in area, Ilicic gli passa davanti, lo ringrazia e mette dentro il gol dell’1-1.

Lirola: 7,5 Fa giocate nel primo tempo che ancora non gli avevamo visto fare nel corso della sua esperienza a Firenze. Vive una giornata da giocatore vivo coronata con un grandissimo gol.

Benassi: 6 Dinamismo c’è, così come presenza in campo. Al 33′ si presenta davanti al portiere e decide di passare la palla a Vlahovic…ma ritarda il tempo del passaggio consentendo il recupero sul compagno. Troppi errori però nel controllo palla e nei passaggi ai compagni. Anche lui dà l’anima quando i viola restano in dieci.

Pulgar: 6,5 Dopo un pomeriggio di normalità regala un gesto tecnico davvero sopraffino allargando la palla di prima intenzione per Lirola. Un esterno destro di 40 metri che spedisce lo spagnolo verso la porta dell’Atalanta, a segnare il gol-qualificazione.

Castrovilli: 7 Bravo, e lo sapevamo, ma anche intelligente tatticamente. Capisce quando è il momento di affondare e quando invece tenere palla per perdere tempo e portare in porto il risultato. E riesce a tenerla anche in mezzo ad una selva di avversari.

Dalbert: 6,5 Grande inserimento e assist perfetto per il gol di Cutrone. Diciamo che due-terzi di rete sono suoi, il resto ce lo mette l’ex milanista. Spinta e sacrificio.

Vlahovic: 6 Tanta grinta, tanta corsa, tante botte, ma poca lucidità quando è il momento di colpire. Ci mette tutto se stesso. Chiesa: SV.

Cutrone: 7 La prima occasione che gli capita si trasforma come per magia nel primo gol viola. He loves the pizza, he loves the pasta gli cantavano i tifosi del Wolves, più prosaicamente he loves the goal. Caceres: 6,5 Grande intervento a bloccare un’azione molto pericolosa dell’Atalanta. Con lui in campo il muro regge.