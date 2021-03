Le nostre PAGELLE: Milenkovic fa en plein…di errori. Pezzella e Biraghi completano il quadretto. Kokorin tocca un pallone e poi decide che basta così

Dragowski: 5,5 Sul gol di Spinazzola non è impeccabile. Prende la rete sul suo palo anche se da posizione ravvicinata. Respinge una conclusione di Borja Mayoral (probabilmente in fuorigioco non ravvisato dal guardalinee). Fa una bella uscita su El Shaarawy nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta.

Milenkovic: 4,5 Diagonale molto moscia nel seguire Spinazzola in area gigliata. Tant’è che il giocatore della Roma si ritrova ad avere tanto spazio per poter concludere a rete e battere Dragowski. Tiene tutti in gioco sul raddoppio giallorosso che costa carissimo alla Fiorentina.

Pezzella: 5 Ci risparmia le pezzellate…fino al 2-1 della Roma, perché si perde Diawara che può segnare tranquillamente a due passi dalla porta.

Martinez Quarta: 6,5 Primo tempo pressoché perfetto dell’argentino con un paio di interventi davvero notevoli. Però anche lui è rivedibile in occasione del gol di Spinazzola, fermo restando che gran parte delle responsabilità della marcatura (mancata) possono essere asserite a Milenkovic. Alla fine Prandelli lo reinventa centrocampista, almeno fino a quando i viola non beccano il secondo gol.

Venuti: 5,5 Momenti di difficoltà vera su Spinazzola, alternati a momenti leggermente migliori. Prestazione solo di contenimento.

Castrovilli: 5,5 Poca fantasia e poche giocate, serata in grigio. Kokorin: 5 Partecipa all’azione del pareggio poi decide che basta così. Non tocca più palla e si estrania dal match.

Pulgar: 5,5 Una performance in linea con quella di tutto il centrocampo viola con poche idee e il tentativo di fare legna. Una punizione da buona posizione tirata alle stelle. Caceres: SV.

Amrabat: 5,5 Venti minuti di furore nella ripresa, settanta minuti tra la normalità e la mediocrità.

Igor: 6,5 Una prestazione solida, con tanta copertura garantita dalla sua parte e anche molta più spinta di quanto ci si poteva aspettare prima della gara. Tutto questo fino a quando non arriva a scontrarsi con Bruno Peres: un contatto da KO tecnico che lo costringe ad uscire. Biraghi: 5,5 Mette in mezzo il cross sul quale Spinazzola combina una mezza frittata (leggasi autogol). Poi però lascia chilometri di spazio per Karsdorp che ha il tempo per stoppare e servire l’assist perfetto per Diawara.

Ribery: 6 Qualcosa di buono lo fa vedere, come un filtrante per Vlahovic, un altro taglio rasoterra di poco lungo per Castrovilli e una conclusione personale che finisce di poco a lato. Borja Valero: 5,5 Ingresso con il chiaro intento di fargli tenere la palla: un esito non riuscito.

Vlahovic: 6 Impegna in due circostanze Pau Lopez. Quando ha la possibilità c’entra sempre la porta. Regge fisicamente il colpo anche contro diversi avversari.

Prandelli: 5 Complessivamente la Fiorentina non meritava di perdere. Una gara preparata bene e condotta senza scossoni per larga parte. Non piacciono i cambi nel finale, chiaramente tesi a conservare il risultato che però, di fatto, spedisce la compagine viola venti metri dietro. E arriva puntualmente il gol del 2-1 che condanna la compagine gigliata.