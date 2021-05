Le nostre PAGELLE: Milenkovic fa l’unico intervento difensivo della gara. Kouame, purtroppo, riesce a sfigurare anche in una non-partita

Dragowski: 6 In molti lo accusano di non uscire mai. L’unico suo intervento della gara è però una bella uscita alta, pulita e precisa…con infortunio muscolare incorporato che lo costringe ad uscire all’intervallo. Terracciano: 6 Lui di uscite ne fa ben due. Di tiri ovviamente stasera non se ne parla.

Milenkovic: 6,5 Alla fine l’unico vero intervento difensivo della gara è il suo. Il serbo mura Joao Pedro che stava per calciare da posizione ravvicinata al 66′.

Pezzella: 6 Pochi brividi, pochi interventi, pochi problemi.

Igor: 6 Fa buona guardia contro un attacco a dir poco ‘balneare’.

Caceres: 5,5 Un po’ distratto da quest’aria vacanziera che si respira a Cagliari. Finisce per farsi ammonire perché in ritardo su Lykogiannis. Venuti: 6 Non sfigura di certo, all’interno di un contesto con ritmi bassi, per non dire bassissimi.

Amrabat: 6 Lui e Pulgar sono l’immagine della tranquillità. Semplice gestione del pallone senza correre rischi e la Fiorentina ottiene quello che voleva da questa trasferta.

Pulgar: 6 Leggi sopra.

Bonaventura: 6 Un paio di break pericolosi e attenzione alla posizione. Per questa volta ci accontentiamo di questo. Callejon: 5,5 E’ come una visione. Sembrava perso nei meandri di questa squadra e neanche i parenti avevano avuto notizie su di lui. Un paio di palloni toccati, una pedata presa e un fallo fatto nello spezzone di gara che gli ha offerto fatto giocare il proprio allenatore.

Biraghi: 6 Vietato passare la metà campo per lui. Non becchiamo gol dalla sua parte ed è una bella novità. Calcia di destro in curva al 93′: è la degna conclusione di una partita come questa.

Vlahovic: 6 Sufficienza data in onore dei suoi 21 gol. Per un povero centravanti giocare una partita in queste condizioni, ovvero con nessuno che si impegna per fargli avere mezzo pallone, è quanto di più frustrante ci possa essere. Nonostante tutto un paio di dimostrazioni di forza e presa di posizione riesce a farli vedere lo stesso.

Kouame: 5 Diteci solo che non è lo stesso che giocava col Genoa. Qualcuno gli deve aver fatto qualcosa nel frattempo, perché un’involuzione così non si spiega. Riesce a sfigurare anche in una partita sui generis come questa. Castrovilli: 6 Fa quello che hanno fatto quasi tutti i suoi compagni, attenzione in fase difensiva, poco nerbo e voglia di spingere in fase offensiva.

Iachini: 6 Porta a casa quello che voleva, ovvero un punto e la certezza pressoché assoluta della permanenza in A.