Le nostre PAGELLE: Pezzella, Milenkovic ennesimo disastro, tre gol in fotocopia. Ribery e Biraghi fuori dalla gara, Bonaventura da applausi

Dragowski: 6,5 Chiude bene su Orsolini in uscita al 24′. Ancora meglio fa su Barrow dopo l’1-1 del Bologna. Prende tre gol, ma francamente dargli delle responsabilità sarebbe un discorso profondamente capzioso.

Milenkovic: 4,5 Con i viola in vantaggio per 3-2, decide di addormentarsi in area, tenendo in gioco Palacio per il 3-3 dei rossoblu. Un errore che francamente non ci sta e che costa caro. E purtroppo anche in questo caso siamo alla recidività

Pezzella: 4,5 Che la Fiorentina abbia problemi al centro nella propria retroguardia, è una cosa risaputa. Per tutta la partita i rossoblu entrano facilmente nel mezzo. Senza contare che anche stavolta una rete arriva per colpa diretta del difensore argentino, battuto in anticipo da Palacio. Buona occasione offensiva di testa non sfruttata dall’ex Betis su azione d’angolo.

Caceres: 5,5 Dei tre centrali è quello che va meglio e che soffre meno. Ma non è certo perfetto nemmeno lui. E’ un po’ come se fosse un orbo in un mondo di ciechi.

Venuti: 6 Parte in ritardo sul taglio di Palacio, credendo forse di lasciarlo in fuorigioco e non accorgendosi che Pulgar invece si era addormentato dietro, dentro l’area di rigore gigliata. Si rifà dell’errore nella ripresa quando pennella un cross dalla destra per l’inserimento di Bonaventura che va a segno.

Amrabat: 6 Senza Bonaventura, si ritrova per un bel pezzo di gara ad essere l’unico raccordo tra centrocampo e attacco. E si fa chilometri come se non ci fosse un domani. Quando si è allungati in 60 metri non è facile essere nella sua posizione.

Pulgar: 5,5 Ha dei problemi in fase difensiva. E’ lui a tenere in gioco Palacio sull’1-1. Poco dopo si lascia sfilare da Barrow che si presenta pericolosamente a tu per tu con Dragowski. Si risistema solo nella ripresa.

Bonaventura: 7,5 Per l’ennesima volta si merita tanti applausi per la prestazione. Si diverte e diverte tutti con un elastico su Danilo sulla linea di fondo. Scheggia la traversa con un destro al volo in conclusione di primo tempo. Poi fa tutto bene al 64′: inserimento e intervento in spaccata con la palla che rotola dentro. L’unico, vero acquisto azzeccato da Pradè. Castrovilli: SV.

Biraghi: 5 Scivoloni, imperfezioni, cross sbagliati, un repertorio di errori di cui avremmo fatto volentieri a meno. Igor: 5,5 Ha delle difficoltà su Orsolini e non copre a sufficienza la squadra.

Vlahovic: 7 La doppietta c’è, il ragazzo c’è e conferma di essere in un momento fantastico. Però mezzo punto in meno se lo prende per la gestione dell’ultimo, buon pallone che gli è capitato. Un due contro uno per la Fiorentina vanificato per il suo egoismo.

Ribery: 5 Di buono c’è che guadagna l’angolo del 3-2. Per tutta la partita però fatica non poco a compicciare qualcosa di positivo. Per lungo tempo non tocca letteralmente palla. Di sicuro il colpo preso nel primo tempo al ginocchio lo ha accusato, ma questo non basta per giustificare una prestazione molto al di sotto delle sue possibilità. Kouame: SV.

Iachini: 5 La Fiorentina si è trovata ad avere un’occasione colossale per vincere questa partita e mettere praticamente al sicuro la pratica salvezza. Ma questa squadra continua ad avere problemi, specialmente in fase difensiva. Il tecnico dice di lavorare molto su questo aspetto, ma i risultati non si vedono, perché oggi la squadra ha preso tre gol in fotocopia. Qualcuno sarebbe da lasciare fuori e in maniera definitiva.