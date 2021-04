Le nostre PAGELLE: Questo è l’Amrabat che vogliamo sempre vedere. Vlahovic che coraggio e se Ribery tirasse anche in porta…

Dragowski: 5,5 Secondo tempo che non inizia benissimo per la Fiorentina e nemmeno per il polacco che prende gol da Morata. Bella conclusione dello spagnolo, ma l’ex Jagiellonia è totalmente incolpevole? Un paio di incertezze a seguire, una in uscita e una con i piedi.

Milenkovic: 6,5 Un turno di stop e un avversario di livello gli hanno fatto bene perché ha fatto alcune entrate apprezzabili per non dire provvidenziali, specie su Ronaldo lanciato in contropiede.

Pezzella: 6 Una prestazione discreta, gli è mancata solo quella frazione di secondo in meno per salire e non tenere in gioco Morata sull’1-1.

Caceres: 6 Buone cose come diversi inserimenti offensivi, ma anche un paio di uscite dove è stato tutto fuorché irreprensibile. Finisce in debito d’ossigeno.

Venuti: 6,5 45 minuti in campo, trascorsi con grande attenzione e senso della posizione. Bravo a leggere tutti i possibili tagli che vengono fatti nella sua zona di competenza. Martinez Quarta: Non fa a tempo ad entrare che purtroppo viene affrontato e saltato da Morata, che mette dentro il pallone del pareggio.

Amrabat: 7,5 Prima mezz’ora davvero di grande livello, da mastino rognoso che sa anche fare break, tenere bene e rigiocare il pallone. Insomma possiamo dire di aver rivisto quello di Verona. Col passare della gara non molla un attimo, questo è il Sofyan che vogliamo vedere.

Pulgar: 6,5 Il suo tiro (con deviazione) che si stampa sul palo è come una scossa data alla Fiorentina che prende fiducia. Ci prova anche su punizione e dalla distanza mettendo in difficoltà il portiere della Juve.

Castrovilli: 6 Uno dei pochi che cresce con il passare del tempo. Rivedibile solo la gestione di un contropiede poco prima della sua uscita dal campo. Eysseric: SV.

Igor: 6 Altro uomo che non è propriamente un esterno, ma che ha imparato a tenersi a galla anche in situazioni non comodissime. Biraghi: SV.

Vlahovic: 7 E’ talmente in fiducia che si permette di battere un rigore contro la Juventus facendo lo scavetto a spiazzare Szczesny. Coraggio e classe non gli mancano. Non ha molte occasioni nel secondo tempo, è vero, ma per oggi può anche andar bene così.

Ribery: 6,5 Bene, a tratti anche molto bene, fino al limite dell’area. Gli manca l’ultima fase, quella del tiro, che non arriva nemmeno quando si ritrova in condizioni favorevoli, stile contropiedone nel primo tempo concluso con un filtrante (lungo) per Vlahovic. Kouame: 6 Perde un pallone che innesta una ripartenza della Juve, ma riesce a fare un intervento in scivolata pregevole al limite dell’area per evitare una conclusione da ottima posizione di un avversario.

Iachini: 6,5 Fiorentina molto bene in campo nel primo tempo. Peccato per il gol preso a freddo nella ripresa perché la formazione viola dava l’impressione di poter reggere fino alla fine contro questa Juventus.