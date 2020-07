Le nostre PAGELLE: Ribery, invenzioni a ripetizione tutte da godere. Cutrone continua il magic moment. A Kouame non danno il gol però…

Terracciano: 6 A differenza di quanto avvenuto contro Parma e Lecce, ce la fa a finire la partita senza prendere gol. E questo per un portiere è sempre una soddisfazione. In questo lo aiuta il Torino che non centra mai la porta nelle poche volte in cui va al tiro, fermandosi al massimo al palo esterno colpito da Belotti.

Milenkovic: 6,5 Calmo, tranquillo, in controllo della situazione. Belotti deve girare dall’altra parte per cercare spazi.

Pezzella: 6,5 Buona prestazione anche dell’argentino, perché spazi ne concede pochissimi. Indirizza bene di testa su azione d’angolo, ma Milenkovic, suo malgrado, gli devia involontariamente la conclusione.

Caceres: 6 Belotti gli piglia il tempo un paio di volte e colpisce anche un palo di testa. Alla lunga però regge pure lui anche se sta un gradino sotto rispetto ai suoi compagni di reparto.

Chiesa: 6 Un destro strozzato a lato nel primo tempo. Un altra conclusione errata nella ripresa al termine di un buon contropiede viola. Questo in fase offensiva. In fase difensiva sicuramente è chiamato a fare molto di più rispetto al recente passato e controllare Aina non è facile per uno che si era disabituato a fare sgroppate all’indietro. Venuti: 6 Compiti esclusivamente di contenimento, portati a compimento dal giocatore.

Ghezzal: 5,5 Troppo legato al suo sinistro e troppo smanioso di fare la giocata ad ogni costo…anche quando non serve a niente, è fine a se stessa e molto pericolosa per le sorti della squadra. Duncan: 6 Utile a contrastare il Torino.

Pulgar: 6 Usciremo prima o poi dall’equivoco di ritenerlo un regista. Da puro mediano frangiflutti stavolta svolge la sua funzione. Sfiora la rete su punizione, con palla di poco alta, anche se sarebbe stata decisiva una deviazione in quella circostanza.

Castrovilli: 6,5 Avvio brillante del ragazzo, si vede che si sente meglio e che ha voglia di tornare quel brillante protagonista in campo che avevamo ammirato nei mesi pre-blocco. Primo tempo buono, ripresa in leggero calo. Ceccherini: SV.

Lirola: 6 Anche ‘contromano’ va comunque meglio dell’ultimo Dalbert e il che è un qualcosa che gioca a favore suo e della Fiorentina. Nel finale è quando si propone maggiormente: una volta serve bene Vlahovic che fallisce una buona occasione. La seconda volta sbaglia invece la misura.

Kouame: 6,5 Si libera bene di due avversari, si presenta davanti a Sirigu e sul più bello svirgola il pallone. Fortuna vuole che Lyanco indirizzi la sfera in fondo al sacco. Purtroppo per lui è autogol e non gol (anche se non lo accetta): sarebbe stato il primo in maglia viola. Sarà per un’altra volta. L’azione iniziale gli conferisce fiducia ed entusiasmo ed è sicuramente uno dei più ispirati e stimolati giocatori in campo, anche se gli manca precisione al tiro. Cutrone: 7 Momento bellissimo per l’attaccante che sta segnando con una grande continuità. Anche oggi due occasioni per lui e un gol. Accarezza il pallone quando deve controllarlo.

Ribery: 7,5 L’avvio all’azione dell’1-0 viola lo dà proprio lui con un tocco in profondità per Kouame. Poi manda a quel paese il suo compagno che non è così preciso come il francese in fase di assistenza. Ancora migliore la palla data a Cutrone per il 2-0. Il centravanti si ritrova davanti a Sirigu dopo l’assist perfetto dell’ex Bayern. Alcuni uno contro uno poteva gestirli meglio, ma resta il fatto che in tempi come questi, è sempre un gigante. Vlahovic: 5,5 Pochi minuti in campo, ma un’occasione sui piedi ce l’ha e un centravanti di razza avrebbe dovuto fare meglio di quanto fatto dal serbo.