Le nostre PAGELLE: Sottil, 45 minuti di puro spettacolo, funziona la catena con Biraghi. Ikone al limite dell’irritante

Terracciano: 6 Per gran parte della gara inoperoso, salvo qualche tocco di piede. Purtroppo battuto nell’unico vero tiro in porta degli olandesi. Però è anche vero che Cerny si presenta da solo davanti a lui.

Venuti: 6 Ci mette grinta e applicazione, gli ingredienti base della casa, più un paio di sgroppate che invece non sono una sua consuetudine. Dodô: SV.

Milenkovic: 6 Perde la bussola in un’azione nel primo tempo e rischia grosso prendendo il pallone di mano; per lui scatta l’ammonizione. Poi tutto sommato regge, anche se non è nella sua serata più brillante.

Nastasic: 5,5 Tanti errori con il pallone tra i piedi al quale si aggiunge anche un backdoor subito da Cerny, a causa non solo di una sua parziale disattenzione, ma anche del posizionamento di Biraghi che tiene in gioco l’attaccante del Twente.

Biraghi: 6,5 Pennella una palla perfetta per Gonzalez, suo l’assist per l’1-0 viola. Bene anche sull’azione del raddoppio, perché prende il via grazie ad un ottimo lancio in profondità per Sottil che svernicia a sua volta il proprio avversario diretto. Poi però (probabilmente) tiene in gioco Cerny, spedendolo verso la porta di Terracciano con la collaborazione di Nastasic.

Duncan: 6,5 Interdizione e impostazione ok, conclusione purtroppo no e un’occasione per poter battere da solo al limite dell’area ce l’ha avuta, sparando però in curva. Mandragora: 6 Poche possibilità per impostare come vorrebbe. Anche lui non fa a tempo a toccare palla che viene subito steso.

Amrabat: 6,5 Corre come un matto e ci mette il fisico. Il ruolo di diga, visto anche il contesto bagnatissimo, gli si addice perfettamente stasera.

Maleh: 5,5 Il timido scolaretto giunto al primo giorno di una scuola importante chiamata Europa.

Gonzalez: 7 Alla prima palla toccata è subito gioia ed esultanza. Lo stacco di testa dell’argentino è imperioso ed è 1-0. La quantità di pedate rimediata è da guinness dei primati. Kouame: SV.

Cabral: 6,5 Pensavamo fosse una serata da Jovic e invece…Alla prima palla buona spinge il pallone in fondo al sacco da vero bomber. Sfiora il bis con un colpo di testa sul quale Unnerstal ha un buon riflesso. Il tutto alternato con dei momenti di pausa prolungati. Jovic: 6 Viene molto incontro alla palla, ma non ha l’occasione per poter pungere sotto porta.

Sottil: 7,5 Che primo tempo. Sembra la continuazione della sua prestazione, ottima, con la Cremonese. Velocissimo, imprendibile, un vero incubo per Brenet. Confeziona l’assist per il 2-0 di Cabral. 45 minuti di puro spettacolo. Ikone: 5 Al limite dell’irritante per l’approccio. Tocca pochi palloni e quando lo fa torna indietro o va per vie orizzontali sbagliano il passaggio.

Italiano: 6,5 Un’altra Fiorentina dai due volti. C’è da riconoscergli però il fatto di aver azzeccato sostanzialmente le scelte più controverse. E il primo tempo è stato da applausi.