Le nostre PAGELLE: Terracciano para quasi tutto e sfiora il miracolo. Tutta l’ingenuità di Milenkovic

Terracciano: 6,5 Zielinski e Ruiz lo chiamano in causa in apertura, lui ci mette le manone per dire di no. Sulla punizione di Insigne, probabilmente, non ci sarebbe mai arrivato, ma la traversa gli dice di no. Al 51′ fa lo stesso anche con Politano. Respinge pure il penalty di Insigne, però la palla finisce nuovamente sui piedi dell’attaccante del Napoli che mette dentro facilmente. Spiazzato da Venuti (involontariamente) sul raddoppio.

Milenkovic: 5 Intendiamoci subito, in un’altra era nessun arbitro avrebbe dato il rigore che è stato concesso al Napoli. Nell’era del Var un difensore deve stare attento a tirare la maglia dell’uomo che marca sui calci piazzati, anche se questa e lieve, perché il risultato è che automaticamente scatta il penalty. Possiamo dunque dire che il serbo è stato ingenuo. E ha anche concesso spazio a Insigne sull’azione del 2-0: controllo e assist per il capitano azzurro, con l’ex Partizan a tre metri.

Pezzella: 6 Con l’ammonizione presa oggi potrebbe essere definitivamente finita la sua avventura a Firenze. Una prestazione quella odierna che non lo ha visto coinvolto in episodi determinanti per la sconfitta.

Caceres: 5,5 Non si capisce il nervosismo che ha avuto per tutta la gara.

Venuti: 5,5 Si trova sulla traiettoria del tiro di Zielinski suo malgrado. Probabilmente il tiro del centrocampista sarebbe finito fuori e quindi la sua deviazione diventa determinante.

Bonaventura: 5,5 Qualcosa nel primo tempo si vede, anche delle belle uscite di classe, come una ruleta al limite dell’area viola. Col passare del tempo si estrania dal gioco. Callejon: SV.

Pulgar: 6 Costruzione non molta, ma corsa e posizione ci sono.

Castrovilli: 5,5 Non brilla di certo per iniziativa. Eysseric: SV.

Biraghi: 5,5 Mette un buon cross per Vlahovic in apertura (parliamo del gol annullato ai viola), poi infila una serie di errori. Igor: 6 Sul fronte sinistro si occupa di contenere Lozano.

Vlahovic: 6 Bella girata di testa, tutt’altro che facile, e palla in fondo al sacco. Peccato che fosse in fuorigioco, altrimenti saremmo stati a celebrare un’altra prodezza, l’ennesima del suo campionato. Lo vediamo a rincorrere gli avversari come un vero mediano fino al novantesimo. Non ha voglia di mollare neanche in una partita che significava poco per questa squadra.

Ribery: 6 Al 31′ decide di andare dritto verso la porta del Napoli, ma la sua conclusione è tutt’altro che irresistibile. Caceres e Vlahovic si rammaricano perché si aspettavano un assist dal francese. Dopo un primo tempo sottotono nella ripresa ci regala qualche pezzo di bravura. Kouame: SV.

Iachini: 5,5 Ci aspettavamo qualche novità e non c’è stata. Aveva detto che avrebbe dato spazio a chi ne ha avuto meno, ma abbiamo visto praticamente gli stessi uomini di sempre. La Fiorentina non sfigura contro un grande avversario, ma si poteva osare di più, molto più di così, specie in alcune scelte.