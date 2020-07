Le nostre PAGELLE: Terracciano show anche all’Olimpico, ci vuole un rigore inventato per farlo capitolare. Il trio dietro da applausi

Terracciano: 7,5 La prima parata del match la fa al 31′. Respinta su conclusione centrale di Pellegrini non propriamente perfetta perché rimessa verso il centro. Fortunatamente non c’erano avversari. Devia in angolo un tiro da lontano di Zaniolo. Ma è determinante sul rasoterra all’angolo di Mkhitarian che devia sul palo e anche su Kolarov (poi altro legno). Per batterlo ci vogliono due rigori di cui uno semplicemente vergognoso.

Milenkovic: 7 Testone preciso e angolato per portare la Fiorentina sull’1-1. Un gol che si aggiunge ad una prestazione non certo banale, su avversari tutt’altro che comodi e facili da affrontare.

Pezzella: 7 Altro palo clamoroso colpito dal capitano. Da questo punto di vista non è un momento molto fortunato per lui. Prestazione monumentale su un certo Dzeko, non certo l’ultimo degli arrivati

Caceres: 7 Sbroglia una situazione complicata al 38′. Bene anche su Dzeko al 52′ e si immola per la causa altre due volte. L’uruguaiano in spolvero.

Chiesa: 5,5 Perfetto assist per Kouame nel primo tempo, non sfruttato a dovere dal compagno. Iachini lo tiene molto lontano dalla porta e quando deve ripiegare va in difficoltà.

Ghezzal: 5,5 Si trasforma nel miglior difensore della Roma, respingendo la conclusione, quasi, a botta sicura di Kouame. Ci prova ogni tanto ad inventare qualcosa, ma lo ha fatto solo in modo sporadico. Venuti: SV.

Pulgar: 5,5 Batte bene l’angolo del pareggio, ma la Fiorentina a centrocampo alla lunga soffre.

Duncan: 5,5 Primo tempo sottotono. Al netto di alcune difficoltà, da asserire al reparto, migliora il suo rendimento nei secondi 45 minuti.

Lirola: 5 Che fallo ingenuo quello fatto su Bruno Peres che costa il rigore del primo svantaggio alla Fiorentina. Prova a rimediare all’errore sganciandosi in avanti ma quando è chiamato a servire i compagni sbaglia la misura. Fatto che avviene almeno un paio di volte.

Kouame: 5 Una palla d’oro gliela serve Chiesa, ma l’ex Genoa, a due passi dalla porta, non ha un grande impatto col pallone. Il resto lo fa Ghezzal che respinge una conclusione che, però, poteva essere molto migliore. Vlahovic: 6 Dal nulla riesce a costruirsi un paio di occasioni tutte da solo. Da elogiare per questo.

Ribery: 6 Palla c’è, palla non c’è. Le cose migliori dal punto di vista tecnico, e non è certo una novità, nel primo tempo le fa vedere lui. Ma Iachini lo toglie all’intervallo. Cutrone: 5,5 Lo lasciano a lottare quasi da solo contro i leoni e nove volte su dieci in questi casi finisci per essere sbranato.