Le nostre PAGELLE: Un Biraghi show inimmaginabile, ma è un Ceccherini stile Champions. I più attesi vanno male…fino al gol

Dragowski: 6,5 Una sola parata nella sua serata ed è la respinta sulla conclusione ravvicinata di Berenguer al 22′. Un intervento difficile e determinante.

Milenkovic: 6 Parte con qualche problema di troppo su Belotti, tra lisci, falli e ammonizioni. Con il passare del tempo, fortunatamente aggiusta il tiro e ritorna in rotta.

Ceccherini: 7 Prestazione praticamente perfetta da centrale. Addirittura a tratti Iachini gli fa fare pure il regista arretrato e di lanci sbagliati ne abbiamo contati davvero pochissimi.

Caceres: 6,5 Attento, difficile da prendere in castagna, affidabile.

Chiesa: 6 Il suo primo tempo è semplicemente inguardabile. La sua ripresa è sicuramente migliore, anche se ci voleva poco. Però ha un ruolo determinante nel gol fatto dalla Fiorentina, diciamo che al 90% è merito suo. Da qui il voto sufficiente per lui.

PS: Speriamo che Iachini si ravveda e la smetta di utilizzarlo in maniera penalizzante come esterno a tutta fascia. Lirola: SV.

Bonaventura: 6,5 Note liete da questo ‘ragazzo’ che, non dimentichiamocelo, è arrivato a Firenze da svincolato, a parametro zero. Le incursioni ci sono, la mira giusta ancora manca, ma di questo passo… Borja Valero: 6 Entra e comincia ad amministrare il pallone come sa far lui. Buono per la gestione del vantaggio.

Duncan: 6 Bene come posizionamento e presenza. Non bene come costruzione del gioco. Non è un regista e non lo nasconde per nulla.

Castrovilli: 6 Il nuovo numero dieci della Fiorentina fornisce una prestazione degna di un giocatore qualsiasi. Anzi, volendo essere obiettivi non compiccia niente di buono, ma proprio niente. Tutto questo fino al 78′, quando dal nulla sbuca fuori per mettere dentro un cross perfetto di Chiesa. Fino ad allora, fatto curioso, era stato semplicemente il peggiore della Fiorentina.

Biraghi: 7,5 Sforna un cross buono dietro l’altro, un qualcosa che non avevamo praticamente mai visto nella sua prima esperienza viola. Trova persino il gol ma glielo annullano per un fuorigioco di cui nessuno si era accorto a velocità normale. Il primo errore del suo match arriva solamente all’84’. Largamente il migliore in campo. Venuti: 6 Anche lui pochissimo in campo, ma ci fa vedere un gran bel cross da destra per Cutrone e per poco non viene fuori un altro gol.

Kouame: 5,5 L’uomo dei colpi di testa. Nel primo tempo ne fa tre, in un crescendo di pericolosità. Sul terzo Sirigu compie un autentico miracolo. Su un’altra incornata tentata ad inizio ripresa finisce la sua partita con mezz’ora d’anticipo rispetto alla sua sostituzione. Un po’ troppo per poter dire di aver fatto una prestazione sufficiente. Cutrone: 6 Gli bastano pochissimi minuti per procurarsi un paio di occasioni da gol. Sulla seconda bella parata di Sirigu (tanto per cambiare).

Ribery: 5 Fuori gara. E rischia pure di fare una frittata incredibile spedendo Zaza verso la porta della Fiorentina in un pericolosissimo due contro uno granata che non si concretizza perché l’attaccante del Toro riesce a fare una ‘vaccata’ ancora più grande. Vlahovic: SV.