Le nostre PAGELLE: Una rimonta firmata Torreira e anche Vlahovic beneficia dei regali del regista. Duncan fa tre ruoli e li fa tutti benissimo

Terracciano: 6 Respinge il colpo di testa ravvicinato ma fortunatamente centrale di Raspadori. Non ce la fa nemmeno a vedere la sassata che gli tira Scamacca dal limite, mentre Frattesi lo batte in uscita. A proposito di uscite, ne fa una buona bassa ad interrompere un’azione potenzialmente pericolosa del Sassuolo.

Odriozola: 6,5 Praticamente un’ala. Passa nettamente più tempo nella metà campo avversaria che nella propria. Intervento pregevolissimo al 27′ in chiusura su Raspadori. Due o tre palloni interessanti messi in area del Sassuolo…ma anche un tempo di gioco perso su una ripartenza che poteva mettere Vlahovic da solo davanti a Consigli.

Martinez Quarta: 6 A ben vedere non è che lasci tantissimo spazio a Scamacca in occasione dell’1-0, ma tanto basta e avanza all’attaccante del Sassuolo per stoppare e lasciar partire un fendente che fa secco Terracciano. Bravo, bravissimo il suo avversario nella circostanza. Si fa vedere anche nell’area di rigore avversaria seguendo azioni di ripartenza viola. Una difesa alta che in teoria è molto rischiosa, nella pratica non ha concesso tantissimo agli avversari.

Milenkovic: 6,5 Leggi sopra per alcune cose. Il serbo però non prende gol dall’avversario diretto e sfiora anche la rete personale con un colpo di testa parato miracolosamente da Consigli.

Biraghi: 5,5 Continua ad osservare Frattesi che si inserisce verso la porta viola, senza provare a chiudere forte su di lui. Al resto ci pensa Maleh…e la Fiorentina becca il 2-0. L’espulsione comminatagli dall’arbitro è francamente ridicola

Bonaventura: 7 Fa tutto e lo fa anche molto bene. Ogni volta che tocca palla crea pericoli. Peccato non riesca ad insaccare una palla che, per lui, era molto semplice da spingere in rete. Amrabat: 6 Riesce a coprire bene su un contropiede pericoloso del Sassuolo.

Torreira: 7,5 Consigli gli nega la gioia del gol che un intervento al limite del paranormale. Recupera palla al 51′ e manda in porta Vlahovic. E’ così che la Fiorentina ritorna in partita. Poi decide di regalarsi una gioia personale mettendo dentro il 2-2 come un rapace attaccante in area di rigore. Ancora fondamentale per questa squadra.

Maleh: 5 Statico e distratto. Si dimentica di salire nell’azione del 2-0 e in sostanza con la sua posizione (sbagliata) tiene in gioco Frattesi che riceve e ringrazia. Duncan: 7 Tutt’altro passo, tutt’altro apporto in questa circostanza. In pratica ha fatto tre ruoli e li ha fatti benissimo in questa circostanza.

Callejon: 5,5 Lascia in sostanza le redini della fascia a Odriozola. Si vede alla fine però solo con un tiro deviato da un avversario che si stava per trasformare in una palla avvelenata per Consigli. Saponara: 6,5 Ha il suo impatto sulla partita con pressing e giocate. Aiuta la squadra ad alzare il baricentro. Terzic: SV.

Vlahovic: 7 Decide di iniziare la sua partita con una spettacolare rovesciata, però non prendendo bene il pallone. Fallisce un paio di palle gol, prima di trovare la rete che dà il la alla rimonta della squadra. Continua a risultare decisivo per le sorti di questa squadra e non si capisce il perché Italiano abbia voluto toglierlo nelle fasi finali del match. Igor: SV.

Gonzalez: 6 Sputa sangue in giro per il campo, guadagnando punizioni su punizioni. Gli manca lucidità e un po’ di fortuna in fase di conclusione.

Italiano: 6,5 La Fiorentina vuol vincere questa gara e parte in maniera aggressiva. E’ vero, così facendo rischia e il Sassuolo in un paio di circostanze ne approfitta, ma questo è anche un marchio di fabbrica di questa squadra: pressare e voler fare la partita. Trascina i suoi alla rimonta nell’intervallo. Se vogliamo, l’unica cosa non pienamente comprensibile è la sostituzione di Vlahovic nel finale, invece di un Gonzalez spompato.