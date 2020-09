Le nostre PAGELLE: Una serata che Vlahovic si ricorderà a lungo. Gioiello Castrovilli, ma è Ribery che incanta San Siro

Dragowski: 6,5 Lautaro la mette laddove non poteva arrivare nemmeno l’Uomo Ragno. Ceccherini poi gli fa uno scherzetto mica da ridere. La sua partita in pratica, al netto dei due gol subiti, inizia dopo il 3-2 viola e arrivano due parate straordinarie su Lukaku e Barella. In presa diretta viene da dire che è rivedibile sul cross che ha determinato il 4-3 finale.

Milenkovic: 6,5 Dei tre dietro è il più tranquillo, continuo ed efficace. Gli manca solo un po’ più di tempismo e di intuito per cercare di chiudere il buco lasciato da Ceccherini in occasione del 3-3.

Ceccherini: 4,5 D’accordo, giocare contro un avversario come Lukaku è difficilissimo per chiunque. Però il suo secondo tempo non inizia bene (ed è un eufemismo) con un autogol quasi grottesco e prosegue peggio, con il buco enorme lasciato in occasione del 3-3.

Caceres: 5,5 Grande intervento su Martinez in area, evita un gol praticamente sicuro. Solo un visionario poteva vedere nella circostanza un fallo da rigore, anche a velocità normale. Ogni tanto possiamo dire menomale che ci sia la tecnologia. Prova l’anticipo su Lukaku che copre bene il pallone e lancia il contropiede dell’1-1.

Chiesa: 7 Tanto in difficoltà contro il Torino, quanto bene contro l’Inter. Il suo è un ottimo primo tempo da terzino destro, con il break che fa partire l’azione del gol su Kouame e due grandi interventi in ripiegamento. Pur partendo da lontano riesce a trovare anche le forze e la velocità per inserirsi nello spazio e realizzare il momentaneo 3-2 per i viola.

Bonaventura: 6,5 Generoso e illuminato, mette a Koaume una palla semplicemente da spingere dentro a porta vuota. Un uomo di qualità che fa comodo alla Fiorentina. Borja Valero: 5,5 Parte bene, ma alla lunga l’Inter sovrasta i viola a partire dal centrocampo.

Amrabat: 6 Tanta potenzialità che si perde per un equivoco tattico che la Fiorentina deve risolvere, perché l’ex Verona non è un regista e in quella posizione non può trasformarsi nel centrocampista box to box (da area ad area) che tanto bene ha fatto in maglia gialloblu.

Castrovilli: 7 Grande, grandissima azione quella che porta Castro a segnare il 2-2 con la gentile collaborazione di Ribery ovviamente. Bello anche l’assist per Kouame nel primo tempo, vanificato dall’attaccante.

Biraghi: 6 Diventa subito protagonista mettendo in area, di destro, il cross nell’azione dell’1-0. Poco dopo ha l’opportunità di portare i viola avanti di due reti, ma gli esce fuori un qualcosa di incomprensibile. Si fa sorprendere dall’inserimento di Hakimi sul 3-3 nerazzurro.

Kouame: 6 Segna un gol, facile, facile, ma manca il raddoppio, calciando male su Handanovic e non concludendo dopo una palla geniale di Castrovilli. Vlahovic: 3 L’impressione è quella che si ricorderà questa serata per molto, molto tempo. Ha la palla sul piede per il 4-2 che avrebbe chiuso la gara e calcia incredibilmente fuori. Poi salta il

Ribery: 8 Di buono nei suoi primi 45 minuti una giocata e assist per Kouame, messo davanti al portiere (purtroppo inutilmente). Poi però non azzecca altro. Troppo lezioso in area di rigore dell’Inter al 45′, a ben vedere è da lì che si origina il contropiede dell’1-1. Contropiede agevolato poi dalla difesa della palla di Lukaku sull’intervento di Caceres. Nella seconda parte della gara però si trasforma radicalmente e ritorna ad essere quel fuoriclasse che tutti conosciamo. Assist per Castrovilli ed è gol. Palla in profondità meravigliosa per Chiesa ed è un altro gol. Mette Vlahovic da solo davanti alla porta interista ed incredibilmente l’attaccante serbo mette fuori. Uno spettacolo sottolineato dagli applausi del pubblico presente a San Siro dopo la sua sostituzione. Cutrone: SV.