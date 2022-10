Le nostre PAGELLE: Venuti e un errore che non è classificabile per un professionista. Ikone e Jovic, la serata dei gol capolavoro (vanificati)

Terracciano: 6,5 15 minuti. Sono quelli che gli bastano per andare a raccogliere non uno, bensì due bei palloni in fondo al sacco. Il miglior modo per iniziare la serata (si fa per dire). Dopo l’uno-due negativo, c’è però l’un-due-tre che serve ad esaltare le sue qualità. Prima l’uscita in chiusura su Dimarco, poi il colpo di reni sulla testata di Martinez e soprattutto la smanacciata su un diagonale di Barella che sembrava destinato a rete. Va vicino a bloccare anche Lautaro in uscita: dopo mezz’ora di check col Var, arriva la ferale notizia del rigore per l’Inter e del conseguente 2-3.

Dodô: 4,5 C’era una volta un pendolino, ora invece c’è al massimo un trenino diesel, stile quelli che percorrono la Faentina e che sono perennemente in ritardo. Ma la cosa peggiore della sua partita è che lascia il posto a Venuti. Venuti: NC Un errore come quello che ha commesso sull’ultimo gol interista non è possibile vederlo tra i professionisti, non è classificabile per la Serie A. Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Milenkovic: 5 Uscita sbagliata e rimpallo perso col risultato di lasciare nel mezzo alla retroguardia un’autostrada; il serbo contribuisce in maniera significativa alla gioia di Barella dopo appena un minuto e mezzo. Purtroppo è suo anche il piedone che tiene in gioco Martinez sul rigore.

Martinez Quarta: 6 Ha la brillantissima idea di servire basso e lento Dodô, che tra l’altro non è neanche in serata. E’ così che parte la seconda rete interista. Però quello che fa nella ripresa è quasi eroico, spesso in uno contro uno, tante chiusure anche al limite.

Biraghi: 5,5 Prova a spingere nel tentativo di recuperare gli svantaggi, ma lascia tanti spazi dove si inseriscono i giocatori dell’Inter e arrivano spesso a creare pericoli. Terzic: SV.

Bonaventura: 5,5 Cerca l’appuntamento con il pallone, trova quello con i tacchetti di Dimarco. Un intervento davvero scellerato quello del difensore nerazzurro che costa un rigore alla sua squadra, ma nemmeno un cartellino al giocatore (chissà perché?). Si arrangia nel fare il mediano nei due, ma si vede che a tratti arranca.

Amrabat: 5,5 Fatica anche lui a tenere le redini del centrocampo. Barak: SV.

Duncan: 5 Spesso superato, non regge l’intensità del match. Jovic: 7 Nella serata dei gol-capolavoro, il suo è di quelli che fanno venire la pelle d’oca. Una girata al volo per infilare il pallone del 3-3…tutto poi vanificato dall’incredibile errore di Venuti.

Gonzalez: SV. Ikone: 7 Dopo miriadi di palloni presi male dal suo arrivo a Firenze, ci lustriamo gli occhi davanti a una traiettoria assolutamente imprendibile. Poteva valere un punto questo tiro, invece…

Cabral: 6 In mancanza di Gonzalez e di Jovic, decide di prendersi in mano un pallone del peso specifico di una petroliera. Mette la sfera sul dischetto e spedisce Onana al bar a prendersi un gin-tonic.

Kouame: 6,5 Con la sua brillantezza è quello che mette in difficoltà l’Inter sulla destra del fronte difensivo nerazzurro. Fa ammonire Barella, mette in mezzo un pallone ghiottissimo da spingere solamente in rete, e apre il gioco per Ikone mettendolo in condizione di restare uno contro uno e piazzare il suo sinistro sotto la traversa. Visto che non lo fermano con le buone, i giocatori dell’Inter pensano bene di riempirlo di pedate.

Italiano: 6 Sinceramente, dopo una partenza difficile ci ha provato a rimediare e la squadra lo ha seguito nei cambiamenti. Qualcuno dirà “ha sbagliato a fare entrare Venuti”, ma vi sembra immaginabile che uno possa compiere un errore del genere?