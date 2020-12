Le nostre PAGELLE: Vlahovic ci fa capire appieno quanto sia difficile fare il centravanti in questa squadra. La costanza negativa di Callejon e gli errori di Lirola

Dragowski: 6 Rigore che nemmeno Superman sarebbe riuscito a toccare. Sbarra completamente la strada verso la porta a Lazovic con la sua uscita e con il suo fisico imponente.

Milenkovic: 6 Lui, difensore centrale, ha la palla gol più nitida capitata alla Fiorentina, dopo il rigore ovviamente. Il suo colpo di testa ravvicinato nei minuti finali, finisce però, purtroppo, fuori. Dietro non balbetta e non commette errori come invece fatto nelle ultime gare.

Pezzella: 6 Altro piccolo passetto in avanti, forse con il ritorno a tre dietro è quello che ha tratto più giovamento.

Igor: 6 Ci mette il fisico che è imponente, i piedi sono quello che sono.

Venuti: 5,5 Prandelli lo ha soprannominato Jorgensen e siamo contenti per lui, perché è un gran riconoscimento, però l’accostamento probabilmente è umano, perché sul campo i due non sono nemmeno vicini e il prodotto del settore giovanile viola è ancora timido e con molti limiti. Lirola: 5 Un errore grossolano dietro l’altro.

Bonaventura: 5,5 Si fa più vedere per gli scontri aerei con gli avversari che per quanto fatto con il pallone tra i piedi. Callejon: 5 La sua costanza è incredibile…peccato che parliamo della sua costanza a non toccare pallone e a non incidere minimamente su nessuna partita.

Amrabat: 6 Con la sua corsa, col suo essere coriaceo, in una partita brutta come questa emerge, anche senza essere trascendentale. Comunque conferma i progressi palesati anche nel match infrasettimanale contro il Sassuolo.

Castrovilli: 5,5 Ci aspettiamo che torni ad essere in qualche modo protagonista, sul piano della manovra e in fase conclusiva. Nell’attesa lo vediamo arrancare tanto, come del resto questa squadra. Cutrone: SV.

Barreca: 6 E’ protagonista, suo malgrado, del primissimo episodio importante di questa partita. Però, diciamocelo chiaramente, non commette minimamente fallo da rigore su Salcedo. Semmai è proprio il contrario, quindi non ha responsabilità per l’accaduto. Tiene una posizione molto alta che è d’aiuto a tutta la squadra per uscire bene dal pressing avversario. Biraghi: 5,5 Non affonda, la Fiorentina non riesce a trovar sbocchi sulle fasce quando cambia i suoi interpreti.

Vlahovic: 6,5 Si guadagna il rigore dell’1-1, anche se è un penalty che Forneau concede generosamente, per fare pari con l’errore commesso nell’altra metà campo. Poi lo trasforma, stessa, perfetta esecuzione, vista contro il Sassuolo. E’ encomiabile per quanto lotta e per quante botta riceva. Ci fa capire appieno quanto sia difficile essere il centravanti di una squadra che non ha idee.

Ribery: 5,5 Francobollato ad uomo come succedeva nel calcio anni Ottanta. In queste condizioni non è facile trovare spazi e giocate, anche per un fuoriclasse come lui. Borja Valero: SV.

Prandelli: 5 Non si capisce se non sappia leggere la gara, o se sia un problema di attitudine da parte di chi entra. Sta di fatto che un’altra volta mette in campo un tris nuovo di zecca e la squadra…smette di fare anche quel poco che stava facendo prima. Sul piano del carattere magari si vede qualcosa di più, ma la Fiorentina non costruisce.