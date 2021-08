Le nostre PAGELLE: Vlahovic è un animale da gol e con Gonzalez è un bel vedere. Ma la vera prodezza è di Venuti

Terracciano: SV. Novanta minuti da assoluto spettatore della partita. Del resto il Cosenza non ha alcun peso specifico essendo una squadra assolutamente in costruzione e lui non tocca palla.

Venuti: 7 Vlahovic, Gonzalez, Vlahovic…sì ma il gol più bello della serata è indubbiamente quello che non ti aspetti. Il prodotto del settore giovanile viola spara un sinistro dal limite che batte sulla traversa prima e poi finisce in fondo al sacco. Semplicemente un’esecuzione da applausi.

Milenkovic: 6,5 Essendo al centro di molte manovre di mercato nessuno pensava di vederlo in campo. Detto questo con la sua fisicità va spesso vicino al gol su calcio piazzato. E tiene una posizione molto alta, assieme a Pezzella, facilitando la manovra e il possesso della Fiorentina.

Pezzella: 6,5 La Fiorentina è talmente alta che è spesso in posizione di regista di centrocampo. Sbaglia al 15′ una facile occasione, un colpo di testa ravvicinato che finisce alto e fa il bis al novantesimo. Un mezzo errore nella ripresa, ma al quale rimedia anticipando un avversario in extremis.

Biraghi: 6 Spinta e sovrapposizioni, però anche molti cross a campanile invece che tesi, che finiscono direttamente verso Venuti dall’altra parte e non verso gli attaccanti viola.

Bonaventura: 6,5 Sfiora la rete nel primo tempo con un sinistro finito di un soffio a lato. Poi corre e si occupa di far girare palla. Benassi: SV.

Pulgar: 6 L’uomo del compitino anche in una giornata in cui si potrebbe rischiare molto di più. Fa quasi più Pezzella il regista rispetto a lui. Bianco: SV.

Maleh: 6,5 Una delle mosse a sorpresa di Italiano, non ci sta a risultare un comprimario e cerca di mettersi in mostra con continui inserimenti. Mette a lato un sinistro da buona posizione. Viene toccato duro nella ripresa e lascia il campo. Castrovilli: 6 Deve ancora entrare nei meccanismi della squadra e recuperare il gap atletico rispetto agli altri.

Callejon: 6 Poco coinvolto, pochi palloni toccati, poco in generale. Non abbiamo voglia di assegnare insufficienze, ma qui siamo veramente al limite. Saponara: 6 Lancio illuminante a cambiare gioco per Sottil. Questa la vera giocata del suo spezzone di gara.

Vlahovic: 7,5 Non poteva che essere suo il primo gol ufficiale della stagione della Fiorentina. Animato da una grande cattiveria agonistica e subito desideroso di non fermarsi al primo centro. E alla fine del primo tempo arriva anche la sua doppietta personale. Gli basta? No davvero. La sua voglia di tripletta si ferma…sul palo! Un vero animale da gol.

Gonzalez: 7,5 Subito in partita e con grande qualità. Al 2′ gli viene respinto un tiro ravvicinato dal portiere avversario. Poi assist per il vantaggio siglato da Vlahovic due minuti più tardi. Al 34′ prende la traversa con un colpo di testa. E’ la prova generale della rete del 2-0 segnata dall’argentino, con un altra incornata che non sarebbe neanche la specialità della casa. Sottil: 6 L’uomo delle acrobazie. Ne tenta un paio in pochi minuti però con poca fortuna.