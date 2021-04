Le nostre PAGELLE: Vlahovic è un treno in corsa che viaggia in discesa. Milenkovic pascola in area di rigore viola, sciocchezza Ribery

Dragowski: 6 Tiri verso lo specchio della porta viola non se ne ricordano, ad eccezione della rete di Destro che era semplicemente imparabile per il polacco. Se non fosse per qualche uscita sarebbe quasi da senza voto.

Milenkovic: 4,5 Più che difendere, pascola in area di rigore viola in occasione del gol di Destro. Probabilmente stava marcando la propria ombra nella circostanza. Rischia di fare un fallo da rigore sempre nel corso del primo tempo. Dà l’impressione di non esserci più, ma questo non da una gara, ma da un bel pezzo.

Pezzella: 6 Non si capisce dove sia posizionato nell’azione che porta il Genoa in vantaggio. Al 30′ però rimedia ad un clamoroso errore di Pulgar che aveva praticamente mandato Zappacosta verso la porta della Fiorentina. Bravo anche su Zajc all’86’.

Martinez Quarta: 5,5 Scamacca lo sorprende nettamente con un inserimento alle sue spalle nell’azione della rete dell’1-0 rossoblu. Va meglio al 47′ quando fa un intervento non banale in anticipo, sempre su Scamacca.

Caceres: 5 Nettamente in difficoltà contro Zappacosta, tanto che Iachini è costretto a cambiargli fascia, portandolo da destra a sinistra, per contenere meglio lo stesso genoano e ridare più tranquillità all’uruguaiano. Biraghi: SV.

Bonaventura: 6 Regala un paio di giocate di assoluta qualità nei primi 45 minuti. Sfiora la rete di testa nel secondo, nell’azione più bella costruita dalla squadra di Iachini nella ripresa. Eysseric: 6 Si prende un rischio enorme entrando in anticipo su Zappacosta nel finale di gara. Alla fine, vista la decisione dell’arbitro, ha avuto ragione lui.

Pulgar: 5,5 Un pomeriggio nell’anonimato, con una leggerezza a centrocampo incomprensibile e poco altro.

Castrovilli: 6 Uno dei pochi a voler cercare di fare qualcosa. Suo il colpo di testa che mette Vlahovic in condizione di mettere la palla in fondo al sacco. Tentativo in rovesciata alla fine del primo tempo: la sfera finisce fuori non di molto. Callejon: SV.

Venuti: 5,5 Riesce a regimentare un po’ meglio Zappacosta che invece aveva fatto soffrire la Fiorentina e Caceres. Timido con la palla al piede e con un liscio pericoloso nel finale che stava per favorire Zappacosta. Amrabat: SV.

Vlahovic: 7 Ormai è un treno in corsa, lanciatissimo, che viaggia in discesa. Iachini non può che far altro che affidarsi a lui per l’attacco gigliato e questo nonostante prima del suo esonero lo tenesse poco in considerazione. Nel frattempo il serbo continua a fare quello che ha imparato a fare bene: segnare. Una girata di sinistro stavolta serve per battere Perin e riportare in parità i viola. Anche quando resta da solo in attacco, tiene bene il pallone e tira su la squadra. Insomma è utilissimo alla causa. Kouame: SV.

Ribery: 4,5 Una giornata tutt’altro che memorabile per il francese che fa fatica a farsi vedere. Il peggio però lo dà al 51′ quando entra in maniera scellerata su Zappacosta, meritandosi un cartellino rosso diretto.

Iachini: 6 Non stravolge nulla e sarebbe stato sorprendente il contrario. L’intento era quello di tornare a casa con un pareggio