Le nostre PAGELLE: Vlahovic fa boom boom anche con mezza caviglia fuori uso. Bonaventura toglie le castagne dal fuoco e Torreira ha in mano le redini della squadra

Terracciano: 7 Nelle tre volte in cui è chiamato in causa si fa trovare bello, pronto. Prima un’uscita su Obi a cui chiude lo specchio. Poi un balzo plastico sulla conclusione di Delli Carri. Alttro intervento pregevole nel finale a togliere la palla dall’angolo, su tiro ravvicinato di Simy.

Odriozola: 6 Nel primo tempo la sua è una partita a doppia faccia. Propositivo con la Fiorentina in attacco, con dei grattacapi da affrontare quando Ribery ha la palla e lo punta. Con il calo del francese la vita diventa indubbiamente più facile per lui. Venuti: SV.

Milenkovic: 6 Si prende un giallo un po’ troppo severo da parte dell’arbitro e questo episodio condiziona la scelta fatta da Italiano all’intervallo, ovvero quella di toglierlo. Anche perché non era di certo in difficoltà dal punto di vista tecnico con gli avversari, tanto meno ha lamentato problemi fisici. Igor: 6 Quando non si mette a fare giochini inutili e quasi dannosi, si ritrova a gestire la situazione là dietro senza enormi problemi.

Martinez Quarta: 6,5 Momento bello quello che sta attraversando il difensore argentino. L’unico errore con Simy lo commette al 77′, ma è anche fortunato perché è uno sbaglio che viene vanificato dalla posizione di fuorigioco dell’attaccante della Salernitana.

Biraghi: 6,5 Su e giù sulla sinistra dove non trova ostacoli, una prestazione discreta e solida. Terzic: SV.

Bonaventura: 7 Spesso pericoloso, talvolta addirittura decisivo, l’ex Milan continua a togliere le castagne dal fuoco a questa squadra, sbloccando la partita con un suo tiro dal limite. Il suo secondo tempo non è indimenticabile ma incide nelle sorti dell’incontro indubbiamente.

Torreira: 7 Quando c’è da portare su la squadra lo fa. Quando c’è da gestire, rallenta. Ha in mano le redini della squadra e le tiene belle strette. Con la sua regia, la Fiorentina non è più un cavallo imbizzarrito.

Duncan: 6 Puntuale nel proporsi e nel voler giocare la palla, però altrettanto puntuale nel fare degli errori di misura. Maleh: 6,5 Ci sta prendendo gusto a segnare e lo fa anche in questa circostanza con un tocco in porta dopo la respinta del portiere.

Callejon: 6 Impegna Belec di testa, gli manca qualcosa quando è chiamato alla giocata. Sottil: 6,5 Pochi minuti in campo per lui, ma quello che fa nell’azione del 3-0 è davvero rimarcabile. Dribbling secco su Delli Carri prima di mettere un assist al bacio per Vlahovic. Azione da applausi.

Vlahovic: 7,5 Si fa vedere una prima volta in attacco con un colpo di testa terminato fuori. Si fa male al termine del primo tempo per un tocco sulla caviglia di Gyomber. Passiamo tutto l’intervallo a chiederci se rientrerà o meno in campo e lui, non solo ritorna a giocare, ma fa anche centro al 52′ (con la complicità di Belec) e doppietta personale all’84’. Cosa dire ancora su di lui?

Gonzalez: 6,5 Al festival del gol manca solo il suo nome. Ci va vicino due volte con altrettanti colpi di testa. Meglio in questo caso quando si accentra o parte dalla destra.

Italiano: 7 Ha creato una squadra che, talvolta, lo fa arrabbiare, ma soprattutto lo fa gioire. Altri quattro gol al Franchi (sono 17 nelle ultime 5 in casa) e una classifica che comincia ad essere speciale. Buon compleanno mister, il suo più bel regalo lo ha ricevuto sicuramente oggi.