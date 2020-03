Le offerte faraoniche per Tonali da parte della Fiorentina, alle quali Cellino ha detto NO. C’è spazio per un terzo tentativo viola?

Follie economiche. La Fiorentina si è lanciata mani e piedi sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio pur di arrivare a prendere Sandro Tonali del Brescia. Le offerte che sono state fatte al patron delle rondinelle, Massimo Cellino, sono state davvero di primo livello, quasi faraoniche se rapportate al fatturato del club viola. Ma non c’è stato niente da fare né la prima, né la seconda volta.

Ma dopo questi due no, la Fiorentina potrà tornare a lottare per il talento lodigino, già nel giro della nazionale maggiore pur avendo solo 19 anni (ne compirà 20 a maggio)? Il tempo sicuramente non gioca a favore dei viola. Pradè e Barone hanno provato ad inserirsi quando ancora non si erano mossi grandi club. Tutte squadre che invece si sono mosse col passare della stagione. Inter, Paris Saint Germain, ma soprattutto Juventus. Sì perché negli ambienti di mercato si vocifera da tempo che Cellino abbia detto no ai viola proprio perché aveva già promesso il ragazzo ai bianconeri.