Le parole di Commisso alla famiglia Chiesa. Con il figlio d’arte e Vlahovic le trattative inizieranno a giorni

Commisso ha promesso a Federico e a suo padre Enrico che se dovessero scegliere di andare altrove lui rispetterà ogni posizione, ma prima vuol dimostrare a entrambi che lascerebbero una Fiorentina dalle grandi prospettive. E prima di allora, come riporta il Corriere dello Sport, a Chiesa e Vlahovic saranno presentati nuovi contratti, più lunghi e più ricchi. E le trattative inizieranno a giorni come ha confermato ieri lo stesso ds Pradè, non appena ci sarà un clima più sereno, senza la paura nei dintorni. E pure quella, l’allungamento del contratto dei due ragazzi passati dal vivaio, sarà una formidabile battaglia. Questo non vuol dire che sicuramente entrambi resteranno, ma che la Fiorentina ha grandissime aspirazioni e i due giocatori dovranno pensarci bene prima di programmare un eventuale divorzio.