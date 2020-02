Le parole di Commisso prese come un attacco assoluto alla Juventus. Ma le intenzioni del presidente viola erano ben altre!

L’immagine di Rocco Commisso con le lacrime agli occhi, infuriato dopo la partita di ieri, rimarrà a lungo nell’immaginario dei tifosi viola. Purtroppo però, come spesso succede quando si parla di squadre come la Juve, le parole del presidente della Fiorentina sono state un po’ travisate. Con la frase “la Juventus non ha bisogno di aiuti”, si riferiva esclusivamente all’episodio del secondo rigore. Senza contare che la sua volontà non era tanto quella di attaccare i bianconeri, quanto di difendere i viola chiamando in causa anche gli episodi delle scorse partite. In molti però non lo hanno capito. A partire da Nedved che ha replicato generalizzando, come se Commisso avesse accusato la Juve di ottenere favoritismi in generale. E poi tutti coloro che hanno sparato sul presidente viola, come Giancarlo Marocchi negli studi Sky. Insomma, se c’è una cosa che Commisso deve imparare è che contro certe realtà mediatiche è difficile parlare, e bisogna dosare bene le parole per non rischiare di essere fraintesi. Ma al di là dell’opinione pubblica, i tifosi della Fiorentina possono sorridere: un presidente con le lacrime agli occhi, che per primo ci mette la faccia per difendere la propria squadra, non ce l’hanno di certo tutti.