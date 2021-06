Le parole di Iachini su Vlahovic che non sono piaciute alla Fiorentina

Nella giornata di ieri hanno fatto discutere le parole rilasciate dall’ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, a proposito di Dusan Vlahovic e di un possibile futuro lontano da Firenze.

Questo il pensiero dell’ex tecnico viola: “Dusan ha la stoffa da grande squadra. Poi che sia Juventus, Real Madrid o Manchester United non spetta a me dirlo. Proprio per questo non mi stupirei se lo prendesse la Juve, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse”.

Le parole di Iachini, considerato anche che l’esplosione di Vlahovic è avvenuta sotto la guida di Prandelli, non sono piaciute all’interno della Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.