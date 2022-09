Le parole di Italiano e i dati: la sterilità offensiva viola è sempre più grave

Per vincere, o almeno provare a farlo, bisogna segnare. E la Fiorentina in tal senso pare abbia diversi problemi ultimamente. Il mea culpa è arrivato anche da Vincenzo Italiano nel post partita: “E’ inutile negarlo, abbiamo poca concretezza in fase offensiva e questo è un problema”.

Parole che rimarcano, come scrive la Gazzetta dello Sport, le difficoltà della squadra viola sotto porta, evidenziate anche dai numeri. Un gol a testa per Cabral e Jovic, un gol anche per Nico Gonzalez, ancora out e incerto anche per Bologna. Per gli altri là davanti la rete è soltanto un ricordo lontano. Fiorentina, hai un problema. Non da ora, ma che è sempre più grave.