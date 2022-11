Le parole di Malagò fanno scalpore. La replica di Preziosi: “Il delinquente è lui, certe cose non mi sorprendono”

Ha suscitato enorme indignazione, l’intercettazione risalente al 2020 e rivelata stamani tra l’ex amministratore delegato di Sky Italia Andrea Zappia e il numero uno del CONI Giovanni Malagò. La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, ma intanto i diretti interessati rispondono alle pesanti accuse. Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa e definito un ‘pregiudicato’ dal presidente del CONI, ha detto la sua al portale ANSA.

Ecco le sue parole: “Mesi fa ci siamo incontrati e pure abbracciati, queste parole mi sorprendono. Forse è lui il delinquente, sembra che debba difendersi da qualche accusa. Ma come fa un essere umano a spingersi così oltre? E comunque non ho mai denunciato nessuno, sono fuori dal calcio da un anno e mezzo ormai. Era evidente il legame di Malgò con Micciché, non mi sorprendono certe cose particolari. Si faccia un esame di coscienza”.